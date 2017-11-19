Белорусский футболист за три года стал чемпионом трех стран 1 19.11.2017, 17:25

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ЮРИЙ КЕНДЫШ

ФОТО: ALYGA.LT

Полузащитник Юрий Кендыш притягивает к себе золото.

Полузащитник Юрий Кендыш за три последних сезона очень здорово обогатил свою трофейную комнату. В 2015 году полузащитник пошумел в чемпионате Литвы, хотя за пару лет до этого оказался не нужен даже могилевскому «Днепру», пишет «Трибуна».

Успехи в Балтии позволили Кендышу перейти в сильнейший клуб Беларуси. В БАТЭ опорный хавбек стал основным и выиграл три трофея за полтора сезона.

Летом в Борисове оказался Станислав Драгун, поэтому Кендыша было решено отдать в аренду в молдавский «Шериф». Но и там Юрий не затерялся. «Желто-черные» продолжают бороться за плей-офф Лиги Европы с российским «Локомотивом», датским «Копенгагеном» и чешским «Злином». А на прошедших выходных «Шериф» после победы над «Милсами» (2:0) оформил очередное – уже 16-е – чемпионство. Примечательно, что два гола в субботнем матче на счету Юрия Кендыша.