Александр Хара: У режима Лукашенко есть много болевых точек 1 20.11.2017, 16:12

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Александр Хара

Фото: Facebook

Украинские власти должны усилить давление на официальный Минск.

Такое мнение высказал Charter97.org украинский политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара:

- На прошлой неделе весь украинский политикум обсуждал демарш Беларуси на голосовании в ООН по резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Беларусь поддержала позицию России и проголосовала против принятия резолюции. 17 ноября стало известно о задержании КГБ украинского журналиста Павла Шаройко. Как вы оцениваете подобную политику официального Минска?

- Начнем с того, что я не совсем понимаю, почему украинские журналисты позволяют себе ездить в государство, являющееся военно-политическим союзником страны- агрессора России, с которой мы де-факто находимся в состоянии войны.

Мне это очень сложно объяснить, так как любой человек, интересующийся международной политикой знает, что Минск и Москва координируют свою политику на уровне министерства обороны, министерства иностранных дел, все спецслужбы находятся в тесном сотрудничестве и взаимно интегрированы. Вызывает искреннее удивление, что наши граждане воспринимают лукашенковскую Беларусь, как дружественную Украине страну.

Ничего другого мы не можем ожидать от режима, который душит права и свободы своих собственных граждан. Почему он должен по-другому относится к иностранным гражданам. Все довольно просто и логично.

Подобные действия никак не назовешь политикой дружественного государства. Я удивлен, что нет никакого демарша и тех шагов, которые должны быть предприняты украинским правительством в этой ситуации.

- Как должны реагировать украинские власти на подобные действия официального Минска?

- У украинского военно-политического руководства есть определенные иллюзии по поводу Беларуси. Они думают, что если вести с Минском дружественный разговор, то это каким-то образом повлияет на его нейтралитет в российско-украинском конфликте.

Понятно, что сама Беларусь не будет нападать на Украину. Но Лукашенко не может гарантировать, что территория Беларуси не будет использоваться Россией в качестве плацдарма для вооруженной агрессии, не говоря уже о диверсионных и разведывательных мероприятиях.

Я считаю, что подобная политика украинских властей - недальновидная. Конечно, не нужно сразу же разрывать дипломатические отношения, но официальная реакция должна быть. Все должно начаться с вызова белорусского посла в министерство иностранных дел, где ему поставят на вид, что подобные действия недопустимы.

Во-вторых, у режима Лукашенко есть много болевых точек. После начала российской агрессии против Украины, Беларусь стала посредником с точки зрения транзита людей и товаров, а также посредником в вопросах, которые не могут быть напрямую реализованы между Киевом и Москвой.

C этого режим живет, ведь он извлекает из подобной ситуации экономическую выгоду, есть и политические дивиденды. Можно играть на этом поле, перекрывая режиму Лукашенко кислород.

Украина в праве обратиться к европейским коллегам, для того, чтобы те оказали давление на белорусский режим. Тем более, что сейчас мы наблюдаем определенное «потепление» между ЕС и Лукашенко. Это механизмы мягкого воздействия.

Также я уверен, что под прикрытием белорусского дипломатического представительства в Киеве работают белорусские и российские спецслужбы. Поэтому, если вышло так, что какой-то наш гражданин оказался «шпионом», по крайней мере по словам официальной пропаганды, то на территории Украины есть те, кто занимается противозаконной деятельностью, которая противоречит дружеским отношениям, заявленным на бумаге официальным Киевом и Минском. Всегда есть инструменты мягкого давления, но поскольку подобная недружелюбная политика стала системой - давление нужно усилить.