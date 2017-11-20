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Минобороны Украины опровергло принадлежность Шаройко к органам разведки

  • 20.11.2017, 17:11
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Павел Шаройко является корреспондентом «Украинского радио».

В Министерстве обороны Украины опровергают сведения, будто задержанный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко «работает на разведку». Информацию о «работе» Шаройко «на украинскую разведку» распространила в понедельник пресс-служба КГБ.

«Действительно, Павел Шаройко раньше был военным, но в последнее время он работал журналистом и к органам разведки не имеет никакого отношения», — приводит «Радыё Свабода» слова представителя Минобороны Украины.

Напомним, собственный корреспондент «Украинского радио» в Беларуси Шаройко был задержан Комитетом госбезопасности в Минске 25 октября.


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