Минобороны Украины опровергло принадлежность Шаройко к органам разведки 20.11.2017, 17:11

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Павел Шаройко является корреспондентом «Украинского радио».

В Министерстве обороны Украины опровергают сведения, будто задержанный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко «работает на разведку». Информацию о «работе» Шаройко «на украинскую разведку» распространила в понедельник пресс-служба КГБ.

«Действительно, Павел Шаройко раньше был военным, но в последнее время он работал журналистом и к органам разведки не имеет никакого отношения», — приводит «Радыё Свабода» слова представителя Минобороны Украины.

Напомним, собственный корреспондент «Украинского радио» в Беларуси Шаройко был задержан Комитетом госбезопасности в Минске 25 октября.