«Два гола из трех БАТЭ забил с нарушением правил» 20.11.2017, 20:46

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Что в «Немане» думают о матче на «Борисов-Арене».

Защитник гродненцев Александр Анюкевич прокомментировал «Трибуне» спорное судейство.

После субботнего матча на «Борисов-Арене» никто из игроков «Немана» не остановился перед диктофонами в микст-зоне. Поникшие футболисты не хотели говорить. Даже обычно красноречивый на пресс-конференциях наставник «желто-зеленых» Игорь Ковалевич был лаконичен:

– Ребята отдали все силы. Настрой на игру у нас был хороший. Второй гол, к сожалению, был забит нам рукой. Моя команда находилась под давлением лучшего клуба Беларуси.

Зато в интернете все выходные кипели страсти по поводу гола Виталия Родионова и судейства Сергея Цинкевича. Мяч «Профессора» стал для БАТЭ победным и вывел команду на первое место в таблице.

Лишь в понедельник футболисты «Немана» вышли на связь. Защитник гродненцев Александр Анюкевич считает, что в игре с БАТЭ судья ошибся не только в эпизоде с голом Родионова:

– Что происходило в раздевалке «Немана» после матча с БАТЭ?

– Ничего особенного не происходило, но все были подавлены. Игорь Николаевич зашел в раздевалку, сказал пару ободряющих слов. После мы начали смотреть повторы голов БАТЭ, и все лишний раз убедились, что два из них было забито после нарушения правил. Когда забивал Сигневич, он ударил меня локтем в лицо. Потом отличился Родионов, но перед этим подыграл себе рукой. Как по мне, неправильно засчитывать такие голы в матче, который может определить чемпиона. Неприятно, когда судьи вмешиваются в ход игры, поэтому из раздевалки мы вышли просто никакими.

– Вы чувствовали, что матч судится предвзято?

– Мы апеллировали к арбитру, пытались доказать, что мяч оказался в сетке после нарушений правил. Но Цинкевич уверял, что голы забивались чисто. Что там можно было сделать? Ничего. Эмоциям ведь ничего не изменишь. Тот же Кантария из-за них получил красную карточку. Кажется, он толкнул арбитра. Ну, что поделаешь? Просто меня удивляет, что матч «Шахтер» – «Торпедо-БелАЗ» обслуживало пять судей, а такую же по статусу игру в Борисове трое. Это выглядело немного странным.

– Давайте пройдемся по голам БАТЭ. Что произошло перед тем, как Сигневич забил мяч?

– Шла подача с фланга, я боролся с Сигневичем, и тот зарядил мне локтем в лицо. Не думаю, что это просто стечение обстоятельств. Соперник меня ударил, а после забил мяч. На мой взгляд, спорный момент. Хотя, допускаю, что правильно трактовать его было сложно. Наверное, было тяжело заметить это нарушение. Возможно, арбитр находился не в самой выгодной позиции, но нам от этого не легче.

Гол Родионова – вовсе грубейшая судейская ошибка. Начали оспаривать ее, но Цинкевич сказал: «Все было в пределах правил». Каких правил? Может, они успели поменяться, а мы этого не знали?

– Но в первом тайме для «Немана» все складывалось удачно…

– Никто не снимал с нас задачи занять четвертое место в чемпионате. Пусть перед матчем с БАТЭ у нас было много травмированных, но «Неман» вышел играть на победу. Нас устраивал только такой результат. Во втором тайме, наверное, хотели удержать победный счет и слишком сильно прижались к своим воротам. Может, соперник нас так придавил. Потом случился первый мяч, следом залетел второй… Эти голы сильно нас надломили.

– Кажется, они надломили и Игоря Ковалевича, который частенько разносит работу судей на пресс-конференциях. После матча на «Борисов-Арене» он выглядел совсем поникшим…

– В раздевалке все были подавлены. Никто не проявлял никаких эмоций. Думаю, их просто не осталось. Мы же уже были не в силах изменить результат.

– Матчи БАТЭ с «Неманом» нередко становятся скандальными. В 2013 году Александр Глеб ударил вам в ухо. В 2015-м в ворота вашей команды поставили странный штрафной на последней минуте…

– Если честно, я не знаю, что думать. Заговор? Возможно, такие вещи выглядят странно, но это футбол. Тут есть место только для догадок.

– Вы верите в какой-то заговор?

– Я слежу только за своей командой. Моя задача – выходить на поле и давать результат.

– После игры Павел Савицкий в Instagram поздравил БАТЭ с купленным чемпионством…

– У каждого свое мнение. Что теперь поделать? Нам нужно решать свои задачи. Для этого в последнем туре необходимо обыгрывать «Шахтер» и надеяться на осечки брестского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Будем бороться до конца. Тем более проводим последнюю игру сезона при своих болельщиках. Сделаем все, чтобы зацепиться хоть за какой-то шанс. Правда, после матча на «Борисов-Арене» не все зависит от нас. «Шахтер»? Нет разницы, с кем играть. Например, во втором круге мы уступили тому же «Нафтану». В этом сезоне каждый может выиграть у каждого, но мы постараемся порадовать болельщиков «Немана».

– «Неман» все еще решает судьбу золотых медалей?

– Нас не особо волнуют такие разговоры. Куда важнее решить свою задачу. Сделаем все, чтобы обыграть «Шахтер». Хочется стать четвертыми. Тем более год назад команда находилась в зоне вылета, а в этом достаточно неплохо шла по дистанции. Если сумеем подняться в таблице, сделаем большой шаг вперед и плацдарм на будущее.

– На ваш взгляд, кто больше достоин чемпионства: БАТЭ, «Шахтер» или минское «Динамо»?

– Все решит последний тур. Там уже будет видно, кто станет чемпионом.

– Как думаете, возможное чемпионство БАТЭ будет заслуженным?

– Не мне об этом судить. Если команда сохранит первое место, значит, «золото» будет заслуженным. Но в чемпионской гонке я ни за кого не болею.