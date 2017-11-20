Посол Украины о деле Шаройко: Где какие-либо доказательства? 6 20.11.2017, 21:24

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Игорь Кизим

Игорь Кизим считает, что Шаройко сделал свое «признание» под давлением белорусских спецслужб.

Посол Украины Игорь Кизим не уверен в том, что Павел Шаройко сделал свое признание не под давлением. Об этом дипломат сообщил tut.by, комментируя «дело украинских шпионов».

«Я внимательно ознакомился с материалами брифинга, проведенного КГБ. У меня возникает несколько вопросов. Что за агентурная сеть? Почему сообщается только о задержании Павла и неназванного белоруса? Если это сеть, то там должно быть много участников. Второе — почему не приведены какие-либо доказательства — например, фото- или видеоматериалы?» — поинтересовался Игорь Кизим.

Он рассказал, что утром 25 октября Павел Шаройко заходил в посольство Украины — его супруга работает в дипмиссии вольнонаемным сотрудником. Потом журналиста задержали.

«Говорят, взяли с поличным — где кадры оперативной съемки? Момент задержания?» — продолжил задавать вопросы украинский дипломат.

Он также скептически отнесся к информации КГБ о том, что Шаройко дал признательные показания.

«Простите, я не хочу комментировать работу спецслужб. Я не знаю, как работают спецслужбы Беларуси, но я знаю, как они работали в советские времена… На следующей встрече консул уточнит у Павла все детали, и тогда можно будет говорить о том, как это признание было сделано», — отметил Кизим.

Посол Украины также прокомментировал замечание официального представителя КГБ о договоренности не предавать огласке факт задержания Шаройко.

«Это не работает в случае с журналистом. Ведь корреспондент не может просто исчезнуть — его коллеги, руководство начнут разыскивать человека. Что же касается моего молчания, то я искренне надеялся на то, что эта ситуация, это недоразумение разрешится», — пояснил дипломат.

Он также рассказал, что украинская сторона по просьбе белорусской отозвала из Минска первого секретаря посольства Украины Игоря Скворцова. По словам посла, Скворцов покинул Беларусь после 25 октября, но конкретную дату не уточнил.

В ближайшее время посольство намерено работать над тем, чтобы к Павлу Шаройко вновь допустили консула и супругу журналиста.

«Мы уже обращались с просьбой пустить к нему жену. Но нам сказали, что «в этом нет необходимости», — дополнил посол.

Отвечая на вопрос, могло ли задержание Шаройко стать одной из тем беседы Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко 2 ноября, Игорь Кизим признался, что не может этого исключать.

«Информацию о Павле Шаройко я передал в МИД Украины. Был ли поставлен в известность глава государства — не могу утверждать или исключать», — сказал посол.

Напомним, о задержании украинского журналиста в Минске стало известно 17 ноября. 20 ноября в КГБ прокомментировали задержание Павла Шаройко. Как сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин, Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Он обвиняется в шпионаже.

По словам Побяржина, Шаройко «признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины» и работал в Беларуси под прикрытием.

Деятельность Шаройко в Беларуси, по словам представителя КГБ, координировал

сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника посольства Украины. Его объявили персоной нон грата.

На брифинге также сообщили, что при сборе секретных материалов задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Беларуси. Его обвиняют в измене государству.