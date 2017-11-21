Cпикер Верховной Рады: Украина должна поддерживать демократические процессы в Беларуси 2 21.11.2017, 17:18

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Андрей Парубий

Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

Беларусь будет следующей страной, которая сделает европейский выбор.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что последние недружественные действия в отношении Украины связаны с усилением давления Российской Федерации на руководство Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«Очевидно, что Украина с Беларусью пытаются постоянно наладить добрососедские отношения. Но, тем не менее, нам понятно, что руководство Беларуси постоянно находится под давлением и под влиянием политического руководства России. Это влияние не проходит бесследно. Влияние Кремля и Путина на Беларусь увеличивается. Очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусских властей в отношении Украины», - отметил Парубий.

Одновременно спикер Верховной Рады считает, что Украина, несмотря на это, должна прилагать все усилия, чтобы поддерживать и Беларусь, и демократические процессы в этой стране.

«Для меня лично нет никаких сомнений, что Беларусь будет следующей после Украины, кто разорвет отношения с Российской Федерацией и встанет на путь европейского выбора», - сказал он.

20 ноября КГБ Беларуси объявил персоной нон-грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, обвиняемого в «разведывательной деятельности».

В ответ на это, украинский МИД выслал на родину первого секретаря посольства Беларуси в Украине.

Дипломатические выдворения начались после того, как 17 ноября стало известно, что 25 октября КГБ Беларуси задержал гражданина Украины, журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко, по обвинению в «шпионаже».