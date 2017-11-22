Cуд оставил в силе приговор Владимиру Некляеву 3 22.11.2017, 16:10

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Власти намеренно действуют так, чтобы спровоцировать у политика серьезные проблемы со здоровьем.

Минский городской суд оставил в силе 10-суточный административный арест, на который ранее был осужден поэт и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев. Ранее суд Ленинского района признал его виновным в призывах к участию в Марше рассерженных белорусов 2.0 в Минске, в котором сам он не участвовал, передает «Радыё Рацыя».

«Я не ожидал другого результата, хотя никакой моей вины нет. Борьба идет не только против меня, она идет по всем фронтам. Задача власти - подавить протестное движение в самых малейших его проявлениях. Чтобы выглядело все таким образом, что вот мы здесь «демократизируемся» и «либерализируемся». У нас все тихо, спокойно. Если вылезают такие люди как Некляев, Статкевич, то они портят общую картину и от них, как я считаю, просто решили избавиться», - рассказал поэт и политик.

Владимир Некляев напомнил, что представил суду медицинские справки о состоянии своего здоровья. Но они не приняты во внимание. Следует напомнить, что ранее он перенес инсульт, а теперь имеет серьезные проблемы с давлением. Во время прошлого ареста у Некляева произошел гипертонический криз. Поэтому поэт и политик считает, что власти намеренно действуют так, чтобы спровоцировать у него серьезные проблемы со здоровьем.