Представитель Еврокомиссии: Литва и Польша критически отнеслись к приглашению Лукашенко в Брюссель 4 22.11.2017, 17:46

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Даля Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте не одобряет возобновление более тесного диалога с белорусским режимом.

В понедельник представитель Еврокомиссии сообщил журналистам, что

С приближением саммита Восточного партнерства Евросоюза брюссельские чиновники обещают Литве, что будут требовать от Минска обеспечения безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС. По правилам Брюсселя, чиновник говорил с условием, что его фамилия не будет раскрываться, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ, передает ru.Delfi.lt.

Руководители Еврокомиссии и Совета руководителей Европы в этом году пригласили Александр Лукашенко на саммит, но диктатор решил делегировать министра иностранных дел. Брюссель и Минск также возобновили регулярные консультации.

По словам дипломатов, во время консультаций представители Литвы и Польши критически отнеслись к приглашению Лукашенко. Президент Литвы Даля Грибаускайте по причине сомнений в безопасности БелАЭС и совместных военных учений с Россией не одобряет возобновление более тесного диалога с Беларусью.

Представитель Еврокомиссии, представляя предстоящий в пятницу саммит ЕС, заверил, что Евросоюз и далее будет призывать Беларусь соблюдать высшие стандарты безопасности.

"По множеству поводов мы поднимали вопрос безопасности атомной электростанции, включая регулярные встречи координационной группы. Эксперты Генерального директората Еврокомиссии по энергетике поддерживают тесные связи, как с белорусскими, так и с литовскими экспертами, понимая, что станция строится в 20 километрах от Литвы", - сказал чиновник.

"Мы демонстрировали и будем демонстрировать полную солидарность с Литвой и с другими соседними странами, которые озабочены безопасностью этой атомной станции", - сказал он.

Литовское правительство утверждает, что атомная станция в 40 километрах от Вильнюса строится без соблюдения стандартом безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти претензии отметает. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать поставки электроэнергии с этой станции на литовский рынок.