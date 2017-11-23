«На дорогу до работы трачу по пять часов в день» 4 23.11.2017, 9:40

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Истории белорусов, которые не хотят трудиться за смешные деньги.

Каждый день эти люди преодолевают десятки километров, чтобы добраться до столицы. Они встают в полпятого утра, берут ссобойки, отводят детей в сад и мчатся на вокзал. В электричке кто-то пытается дремать, кто-то заканчивает макияж, читает, слушает музыку или играет в карты. Через час-другой все они уже бегут к метро «Площадь Ленина». И так продолжается годами, пишет onliner.by.

— У нас четыре «рабочие» электрички: в 5:42, 6:06, 6:18 и 6:48. Практически весь город на них ездит на работу. Куда? В основном в Минск, — рассказывает кассирша на станции Пуховичи. На часах 5:45 — первая «рабочая» только-только ушла.

На вокзале тишина, но постепенно со всех сторон сюда начинают подтягиваться люди. Вот прошел мужчина в куртке с меховым воротником, надетой на майку, просеменила женщина в беретике, за ней — дама в черном пальто и парень с рюкзаком. И уже в шесть утра перрон марьиногорского вокзала напоминает улей — кажется, полгорода пришли сюда в такую рань.

Электричка дает прощальный свисток, и мы отчаливаем. В вагонах плотнячок. Большинство спит.

«Чтобы еще зарплаты нас хорошие подбодрили, так мы вообще были бы счастливы»

Две Елены и Светлана — практически единственные в вагоне, кто с утра шутит и смеется. Женщины работают на кондитерской фабрике в Колядичах. Они глазируют зефир, вафли и другие кондитерские изделия.

— У нас жизнь в шоколаде, — хохочут они и добавляют: — Если с утра киснуть, то и весь день будет кислым.

— Если настроение плохое, то и жизнь пойдет плохо. Встаю и говорю: «Нужно, чтобы сегодня был хороший день». Настраиваешься, одеваешься — и пошел. Если киснуть с утра, так уже и на работу не поедешь, ничего в жизни не захочешь, — говорит Светлана. — Как в рекламе: «Не кисни — на радуге зависни». Жизнь идет, сколько нам уже осталось тех веселых денечков — нужно радоваться. И молодым тоже нужно себя бодрить.

— На работу нам к семи, поэтому и ездим на 6:06, а вставать приходится и вовсе в пять утра, — говорит одна из Елен. — Ну какой график — посменный. Обычно в смену до 19:00 работаем, поэтому спокойно успеваем на электричку в 19:36. В девять дома. Нормально, еще есть время ссобоечки собрать и назад поехать. Главное, чтобы здоровье было.

— Чтобы еще зарплаты нас хорошие подбодрили, так мы вообще были бы счастливы, — добавляет вторая Елена. — Я вот работаю на предприятии пятый год. И зарплата поднималась всего раз. 500 рублей как было, так и держится. Хотелось бы лучше. Потому что старшему поступать, репетиторы нужны и так далее. В общем, все уходит на детей, а себе — уже что останется. Чего нам уже там.

— Мы всю жизнь прожили в Марьиной Горке. Как в пословице: «Дзе нарадзіўся, там і згадзіўся», — смеются женщины. — Только вот работы нет, приходится ездить. И дети уже говорят, что хотят в Минск и что оставаться в Марьиной Горке не будут: в столице и перспектив побольше.

«После школы решил не учиться и пошел работать. Коплю на BMW тройку»

Максим еще совсем недавно учился в школе. Парень подсаживается в Руденске вместе со знакомой студенткой Александрой. Едет на стройку лить монолит. В этом году он решил не поступать, а пойти работать.

— Уже четыре месяца работаю, — гордится Максим. — Тяжело, да, не без этого. Просыпаюсь в пять утра. Если в компьютере засидеться и поздно лечь, то с утра хоть ты спички вставляй. До работы мне ехать полтора часа. Работа в четырех остановках от вокзала. Почему на стройку пошел? Деньги неплохие платят, в Руденске таких зарплат нет. Думаю, постепенно перееду в Минск, пока присматриваюсь. В будущем, конечно, и учиться хочу, наверное, в БНТУ поступлю — на что-то связанное с автомобилями. Увлекаюсь ими, да. Сейчас вот коплю на BMW «тройку».

«Я думаю, у нас в Пуховичах очень много миллионеров или даже миллиардеров»

Галина сидит на скамейке в теплом пальто с меховым воротником. Она укутывается и просит не фотографировать ее. Переживает, как отнесется к этому работодатель. Сама Галина из Пуховичей, на работу она едет в Руденск, а ее муж — в Минск. Он работает в метро.

— Встаем мы в 4:30. Мужу нужно на электричку на 5:42 успеть, я чуть позже него иду, мне на работу к 7:30. Я работаю в магазине, поэтому так рано. Но работодатель понимающий, если вдруг электричка отменяется или опаздывает, он идет навстречу, — говорит женщина. — Зарплата в 400 рублей, насколько я знаю, — это для нашего района очень и очень неплохо. Все говорят, что район у нас богатый. Но это только военные зарабатывают. Основная часть Пуховичского района ездит на Минск.

Раньше я получала 2 млн, и это было $300, сейчас я получаю старыми 5 млн, и это уже не $300. А цены не падают. В прошлом году говорили: мол, не поднимать цены к Новому году! Но все поднимали, «коммуналка» растет. Знаете, у нас в Пуховичах очень много миллионеров, а может, даже и миллиардеров, а вот зарплаты у людей небольшие. Потому что как только у людей появляются деньги, они становятся жадными.

Утренняя электричка прибывает в Минск. Галина уже давно торгует в своем Руденске, две Елены и Светлана наверняка уже глазируют свои зефирки в Колядичах. Максим и Саша вместе с десятками других приехавших на работу вышли из вагона и быстро умчались в переход. Новый рабочий день стартовал.

«Сколько ни говорят про 1000 рублей, этой зарплаты пока никто не видел. Так, новости как анекдотики почитаешь»

На вечерних электричках народу чуть меньше. Вместе с возвращающимися работниками мы едем в Марьину Горку, а потом и в Дзержинск. После работы люди заходят в вагон, молча садятся на скамейки и угрюмо смотрят в телефон: устали. Многие снимают обувь и укладываются прямо на скамейки. Электричка трогается, и под мерный стук колес мы снова стартуем в путь.

Высокий, статный Борис, как и все, слушает музыку в наушниках. Парень работает электриком в метро. График у него два через два. Сейчас он закончил смену и едет домой, в Марьину Горку.

— Добираюсь до работы где-то часа полтора, — говорит он. — Рабочий день начинается в восемь, поэтому вставать приходится в полшестого. Поездом в 6:18 выезжаю — и уже в 7:40 я в Минске. Спасает, что работаю на станции метро «Площадь Ленина» и то, что у меня смены: два дня отъездил — потом отдыхаешь. Думаю, на пятидневке тяжело. Обычно, когда еду, сплю, слушаю музыку, а как время к сессии — учу. Я на заочном в БНТУ, третий курс уже. Сложно ли учиться и работать? Да нет, хоть разнообразие какое-то.

Борис в Минск пока не рвется. Говорит, условия не те: отдавать ползарплаты за аренду квартиры он не готов.

— Сколько там сейчас «однушка» стоит? В районе $200? Лучше за 30 рублей в месяц проехать на электричке. Билет же до Марьиной Горки 1,10 рубля стоит, — просто объясняет парень. — Если бы выиграть на «Евроопте» квартиру, то смысл ехать в Минск есть. А так… Не тот доход. Но на лотерею надежды, конечно, мало. Проще заработать, тут хотя бы более реально. Конечно, в Марьиной Горке особо не заработаешь: у нас очень сложно найти работу с хорошей зарплатой.

Если только в «Евроопт», там неплохо, да еще литейка есть, там тоже более-менее. А так на 400 рублей еще поискать. Построили бы в Марьиной Горке завод, зарплату людям там начали платить. Поэтому в метро относительно хорошо. На самом деле мест, где хуже, гораздо больше. Кто всю жизнь в метро работает, думает: вот, госпредприятия — чуть ли не дыра. Но кто работал за 300 рублей, так не считает.

— Прожить хватит и рублей 700—800, а чтобы откладывать, нужно минимум 1200. Сколько ни говорят, даже по 1000 рублей зарплаты пока никто не видел. Так, новости как анекдотики почитаешь… Нужно проще к этому относиться и не ждать чего-то такого, что с неба упадет. Сейчас такая погода, что хороших мыслей нет, думаешь, что лучше уже не будет… — заключает он.

«Чтобы нормально жить, даже обещанной 1000 маловато»

Николай инженер, он работает в районе Академии наук. Каждый день он ездит в Минск из Дзержинска. Парень поднимается в 6:15, через 20 минут он на вокзале. Еще час на электричке, 20 минут на метро — и он на месте. Всего полтора часа в день он тратит на дорогу в Минск.

— Обратно выходит чуть дольше. У нас на работе пропускная система. Мы заканчиваем ровно в пять, и пораньше уйти нельзя, — говорит он. — Поэтому на электричку на 17:13 не успеваю. Приходится ехать на 17:48. Так что дома только в семь. В Минске жить пока не получается: нет места в общежитии. Поэтому пока приходится кататься. А почему не в Дзержинске работаю? Раньше был завод в пяти минутах ходьбы от моего дома. Я там зарабатывал 800 рублей. Но его закрыли, и все. Пришлось искать работу в столице. Как и многим.

А что в Дзержинске? Можно найти зарплату в 600 рублей. Это у частников, у них как-то быстрее зарплата растет. А у госпредприятий или учреждений — нет. Я как-то после армии рассматривал работу в райисполкоме по специальности «инженер-энегетик». Так там оклад предложили в 230 рублей. Люди ходили туда и уходили: это смешные деньги. Для нормальной жизни, на мой взгляд, обещанной 1000 маловато. Нужно около 1500 рублей минимум. 500 отложил, на остальное живешь. А если будет 2000 рублей, то и шикануть можно.

В Дзержинске Николай в будущем жить не собирается. Говорит, у него в планах — уехать в столицу.

— Я уже в очередь на жилье в Минске стал, со временем, думаю, переберусь, — рассуждает парень. — Пока в планах построить карьеру, а там видно будет.

«Семь лет уже катаюсь по пять часов в день»

Алексей живет в общежитии в деревне под Дзержинском. Там он строит дом. А зарабатывает на него в Минске. Каждое утро он подъезжает с женой на вокзал, а оттуда стартует на электричке на 6:48.

— От вокзала деревня в паре километров. Там живет около сотни человек, общественный транспорт не ходит. Тут либо пешком, либо на своих машинах, — говорит Алексей. — Если я, не прогревая машину, сажусь и еду, то до вокзала минут 10, если прогревать — уже 20, на электричку тоже впритык не приезжаю — значит, 30 минут. Электричка отправляется в 6:48. В Минск приезжаю в 7:43, потому что электричка опаздывает часто (иногда вообще может в 7:53 приехать). Дальше метро, «Кастрычніцкая — Купалаўская» — и до «Автозаводской». Там я обычно в 8:02. И дальше еще мне минут 20 ехать по Чижовке.

Со всеми стыковками набегает около двух с половиной часов в одну сторону. Точно так же и обратно, но мы часто еще в Фаниполе стоим, поэтому выходит чуть дольше. Итого я в день на дорогу трачу по пять часов.

И так уже лет семь катаюсь. Конечно, время можно сократить и ездить на работу на машине. Но это около 300 рублей в месяц. 100 километров в день плюс бензин и амортизация — выходило столько. Сосед покатался неделю (но ему ездить не так далеко) и за бензин отдал уже 130 рублей. Поэтому дешевле ездить на электричке. Есть ли выхлоп? Конечно. В Дзержинске у меня была зарплата 800 рублей, а в Минске — уже 1200, в полтора раза больше. Но я дом строю в Дзержинске, ради этого и езжу. Как дострою, с высокой долей вероятности буду искать работу в Дзержинске.

— Утром я пытаюсь спать, но мешают торговцы. Все спят, а они кричать начинают. Я уже несколько раз милицию вызывал, в налоговую обращался — без толку… — продолжает мужчина. — Но хуже всего зимой. Я утром еду — солнца еще нет, потом сижу в кабинете — солнца не вижу, еду домой — темно. Если бы сделали время зимнее, а не летнее, проблемы бы не было. Я прикидывал, что если бы осталось зимнее время, то я бы выходил из дома на рассвете и видел солнце. А так рассвет наступает, когда я в метро спускаюсь. Солнце я вижу только на выходных. С января у меня начинаются проблемы: упадок сил, вялость, приходится сидеть на одном лекарстве — это так называемый гормон сна. Без него не могу заснуть. И это у меня началось с тех пор, как мы остались на летнем времени. И я заметил, что не только у меня проблемы: очень много людей в аптеке покупают этот препарат…

«Люди обозлились очень сильно. А все из-за денег и этих кризисов»

Жительница Дзержинска Елена работает в столичном продуктовом магазине. До работы добирается тоже около полутора часов. Однако рассказывать о ней не хочет, говорит, вечером ее тянет пофилософствовать.

— Люди смотрят выгоду. Съездил в Минск — привез больше денег. Никто же не считает, сколько стоят вот эти три часа дороги. Что ты с детьми не побыл, с мужем не поговорил. Сколько это стоит да и как это оценить? Все из-за этих долбаных денег. Мы от них так зависим, это просто ужасно! — рассуждает она. — И много очень обозленных людей. Это я по своему магазину вижу. Знаете, как мне бабушка говорила. Раньше были заборы проще и люди проще, а сейчас заборы поставили, не видно ни людей, только собаки лают. И люди как собаки злые. Вот из-за этого всего, из-за денег. Люди копили-копили, во всем себе отказывали — и тут кризисы, теряют деньги. И снова с нуля. Кому это понравится…

Алексей, Борис, Николай и Елена не спеша выходят из вагонов, ступают на перрон и герои утренней электрички. Они улыбаются знакомым, судачат о новостях и устало идут домой. Завтра, как и в последующие тысячи дней, они будут снова просыпаться ни свет ни заря, мчаться на вокзал, досыпать в электричках и пытаться заработать на лучшую жизнь, чем в Марьиной Горке и Дзержинске.