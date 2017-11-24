Нет реформ – нет зарплаты 4 24.11.2017, 12:48

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Фото: Reuters

Законы экономики разоблачают «чудеса» белорусской статистики.

Во время доклада правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома о работе экономики за истекший период 2017 года Лукашенко задался вопросом: почему нет запланированного увеличения доходов населения?

Увы, как показывает реальное состояние экономики, на 2018 год властям предложить белорусам нечего. Разве что новые пустые обещания. Ведь повышение уровня жизни граждан возможно только при проведении эффективных рыночных реформ, а нынешняя власть не способна на решительные реформы.

Такого мнения придерживается и экономист Лев Марголин.

«Самый лучший способ забыть о неисполненных обещаниях – это плавно переключиться на новые обещания, приближение Нового года к тому располагает, – отметил в комментарии ucpb.org Лев Марголин. – В этом году никаких 1000 рублей не будет. Не будет их и в будущем году, независимо от того, что предполагает в этом направлении правительство. Разве что курс рубля снова рухнет. Давно доказано, что в нынешнем своем состоянии экономика Беларуси может выдержать не более чем 300 долларов в эквиваленте на человека. Незначительный рост может дать сокращение численности работающих. Все остальное – чудеса белорусской статистики.

Железный закон экономики: нет реформ – нет роста зарплаты».