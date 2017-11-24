Украине надоело заигрывать с другом своего врага 6 24.11.2017, 13:05

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Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на деле – совсем по-другому.

Осень стала тяжелым периодом для украинской дипломатии. Одна за другой соседние страны подливают масла в тлеющие огни давних противоречий с Киевом. В тренде оказалась и Беларусь.

В чем причина конфликта между Минском и Киевом – разбиралась Алина Купцова, корреспондент сайта "Обозреватель".

Шпионский скандал

В Киеве не забыли, что в 2014 году одной из 11 стран, проголосовавших против резолюции ООН о территориальной целостности Украины, с Россией была и Беларусь. Позже Минск не раз выступал против резолюций о правах человека в Крыму. Так он поступил и во время голосования 15 ноября этого года.

Перелік країн які голосували проти резолюції щ/ Криму:

Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве pic.twitter.com/qQewnEl2iM — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 ноября 2017 г.

Помимо Беларуси, забраковали резолюцию еще 70 стран, что, кстати, тоже вызывает беспокойство. Речь идет, к примеру, о Сербии, Северной Корее и Зимбабве. Но в то же время ни одно из этих государств не выступает платформой для мирных переговоров и не предлагает своих миротворцев для Донбасса.

Разумеется, голосование Минска вызвало шквал резких заявлений в Киеве. В ответ Беларусь избрала роль жертвы, обвинив украинских политиков в неадекватной реакции.

Еще до голосования за резолюцию в Беларуси начала подниматься волна задержаний граждан Украины: 19-летнего Павла Гриба, журналиста Павла Шаройко, руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу. Затем пограничники захватили троих украинцев, которые отправились в Беларусь за ягодами.

Советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова и вовсе объявили персоной нон грата в соседней стране. Он якобы курировал разведдеятельность журналиста Шаройко. В конце концов Украина решила перенести официальные визиты в Беларусь.

Когда повеяло холодком

Впрочем, шпионский скандал вызревал не один месяц. Холодком между странами повеяло еще весной, когда КГБ Беларуси обвинил группу украинцев с атрибутикой "Азова" в прорыве государственной границы.

Также Беларусь согласилась провести на своей территории масштабные военные учения "Запад-2017" с Россией в сентябре этого года. Высшие украинские чины, страны Балтии и Польша публично высказывали в связи с этим свои опасения. К примеру, глава Генштаба Украины Виктор Муженко назвал "Запад-2017" отработкой сценария по созданию группировок для провокаций в странах Восточной Европы.

Более того, Украина побаивалась, что Беларусь используют как плацдарм для нападения. Лукашенко во время визита в Киев летом этого года, конечно, заверил, что этого не случится, и "белорусско-украинская граница всегда будет границей дружбы и мира". Но назвать отношения между странами доверительными нельзя даже с натяжкой.

"На самом деле по Беларуси, мне кажется, сейчас есть гораздо больше вопросов, чем ответов. Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на деле – совсем по-другому", – не так давно заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

А газ-то подешевел!

Экономическая зависимость от России вынуждает Минск уступать на многих фронтах. РФ по-прежнему – основной торговый партнер Беларуси: в первом полугодии 2017 года на ее долю приходилось 45,1% экспорта и более 57% импорта.

Однако с Москвой у Минска тоже все не так гладко: они ссорятся из-за пограничной зоны, транзита нефтепродуктов и даже запрета на ввоз из РФ кошачьего корма. В августе Лукашенко признал ухудшение отношений с Москвой, но об окончательном разрыве постсоветской связки в обозримом будущем речь не идет. Кстати, на фоне белорусско-украинского конфликта Москва отчего-то решила снизить Минску цены на газ со $132 за тысячу кубометров до $129 в 2018 году и $127 в 2019-м.

Еще пару месяцев назад Беларусь не хотела нагнетать конфликт с Украиной, которая занимает второе место в ее товарообороте. Напротив, Минск стремился максимально нарастить экономическое сотрудничество с Киевом, чтобы уменьшить зависимость от РФ. Лукашенко хотел довести годовой товарооборот с Украиной до $8 млрд, то есть увеличить в два раза по сравнению с прошлым годом.

Но дипломатический скандал многое меняет. Пока Беларусь демонстрирует нежелание сглаживать противоречия. Да и Украине, похоже, надоело заигрывать с другом своего врага.