С 1 декабря в Беларуси вновь дорожают сигареты 7 24.11.2017, 14:41

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За 10 месяцев 2017 года в Беларуси сигареты в целом подорожали на 8,5%.

Фабрика «Неман» поднимет цены на Kent HD White — 2,9 рубля, Kent HDi Exclusive Grey — до 2,55 рубля, Kent Nanotek Exclusive Grey — 2,65 рубля, Rothmans Demi Click Amber — до 1,75 рубля, пишет tut.by.

Сигареты компании «Табак-инвест» Корона (21 сигарета) и Корона голубая (21 сигарета) со следующего месяца будут стоить 1,08 рубля, Winston Compact Plus Blue — 2,35 рубля, Glamour Super Slims Azure, Glamour Super Slims Amber, Glamour Super Slims Menthol — 2,25 рубля.

«Беларусьторг» с декабря поднимет цены на Winston XS Purple Impulse — до 2,5 рубля.

За 10 месяцев 2017 года в Беларуси сигареты в целом подорожали на 8,5%. Так, отечественные с фильтром — на 8,7%, без фильтра — на 8,6%, а импортные с фильтром — на 4,3%. В 2016 году цены на сигареты поднялись на 13,7%.

Напомним, в последний раз сигареты дорожали 1 ноября.

Белорусские производители и импортеры табачной продукции имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.