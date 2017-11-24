Николай Статкевич: Похоже, «типа президент» обиделся за пролет над Брюсселем

Николай Статкевич: Похоже, «типа президент» обиделся за пролет над Брюсселем5
- 24.11.2017, 15:38
- 5,182
На обиженных воду возят.
Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич получил очередную повестку в суд и прокомментировал это в своем «Фейсбуке»:
- Не успел еще отсидеть 10 суток за интервью после последнего ареста, как снова собираются судить за «призыв в Фейсбуке» к празднованию 25 марта 100-й годовщины Дня Воли.
Еще будут судить за акцию «Цепь памяти» со свечами у КГБ. Мою жену сегодня уже судили за это, но вердикт правозащитникам судья не сказал. Конечно же, не оправдали.
Похоже, что «типа президент» обиделся за пролет над Брюсселем.
Но, как говорила когда-то моя мать: «На обиженных воду возят».