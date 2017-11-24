Николай Статкевич: Похоже, «типа президент» обиделся за пролет над Брюсселем 5 24.11.2017, 15:38

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Николай Статкевич

На обиженных воду возят.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич получил очередную повестку в суд и прокомментировал это в своем «Фейсбуке»:

- Не успел еще отсидеть 10 суток за интервью после последнего ареста, как снова собираются судить за «призыв в Фейсбуке» к празднованию 25 марта 100-й годовщины Дня Воли.

Еще будут судить за акцию «Цепь памяти» со свечами у КГБ. Мою жену сегодня уже судили за это, но вердикт правозащитникам судья не сказал. Конечно же, не оправдали.

Похоже, что «типа президент» обиделся за пролет над Брюсселем.

Но, как говорила когда-то моя мать: «На обиженных воду возят».