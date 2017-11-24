Президент Литвы раскритиковала Беларусь за АЭС и «Запад-2017» 1 24.11.2017, 16:05

1,454

Даля Грибаускайте

Председатель Европейского Совета ее поддержал.

В Брюсселе продолжается пленарное заседание саммита лидеров стран-участниц программы Евросоюза «Восточное партнерство», передает «Радыё Свабода».

Во время общих дебатов на саммите «Восточного партнерства» президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала Беларусь за то, что она строит АЭС в Островце неподалеку от литовской границы, нарушая международные нормы. Кроме того она выступила с критикой военных учений «Запад-2017», которые прошли на территории Беларуси.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск поддержал Далю Грибаускайте в критике строительство Белорусской АЭС вблизи границ стран Евросоюза.

Литва требует, чтобы в тексте Меморандума о взаимопонимании между Евросоюзом и Беларусью были четкие формулировки с осуждением строительства АЭС в Островце.

Пленарное заседание должно завершиться в 17.30 по минскому времени принятием общей декларации саммита, а также документа «20 целей «Восточного партнерства» до 2020 года». Ожидается также подписание двусторонних соглашений, итоговые пресс-конференции.