Участников cаммита «Восточное партнерство» призвали поддержать борьбу за демократию в Беларуси
- 24.11.2017, 16:30
Активисты белорусской оппозиции опубликовали обращение к участникам саммита «Восточного партнерства».
В Минске состоялось очередное заседание общественной инициативы «Форум политзаключенных». По его результатам было принято обращение к европейским политикам, принимающим участие в саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.
Сайт публикует текст обращения целиком:
«Обращение к участникам саммита Восточного партнерства 23-24.11.2017
Прекратить репрессии! Свободу белорусским политзаключенным!
Режим Лукашенко продолжает удерживать в тюрьмах политзаключенных и проводить репрессии против инакомыслящих.
Тем временем европейское сообщество, которая сняло санкции против режима в результате освобождения шести политических заключенных в августе 2015 года, ведет с режимом «широкий диалог» и надеется на проведение свободных и справедливых местных «выборов» в начале 2018 года. Многие европейские политики проводят официальные встречи в администрации Лукашенко, МИД, «палате представителей», и это выглядит как поддержка режима.
Лукашенко впервые лично приглашен на саммит «Восточного партнерства», который начался 23 ноября в Брюсселе.
Между тем, режим в условиях экономического кризиса начал новую волну репрессий против независимого общества и демократических активистов. В Беларуси снова сидят в тюрьмах политические заключенные. Активистов штрафуют за участие в мирных акциях и конфискуют имущество в результате неуплаты штрафов. Никаких «свободных выборов» нет и близко - готовятся очередные фальсификации.
К 7 годам тюрьмы по сфабрикованному делу приговорен известный краевед Александр Юркойть.
Против правозащитника Михаила Жемчужного, который находится в Горецкой тюрьме, применяются пытки. Продолжается давление на заключенных антифашистов Илью Воловика, Дмитрия Техановича, Вадима Бойко, Филиппа Иванова, Дмитрия Полиенко и других.
Режим проводит обыски и допросы у родителей, чьи сыновья поехали защищать Украину от российской агрессии. Пять лет тюрьмы в результате провокации спецслужб получил доброволец Тарас Аватаров: теперь он испытывает в тюрьме сильное давление администрации.
Не прекращено уголовное дело в отношении десятков белорусских патриотов, начатое весной этого года, во время массовых протестов.
Сотни людей наказывают крупными штрафами за участие в мирных акциях протеста. Власти изъяли дачу и земельный участок за неуплату штрафов у активистки Нины Багинской, описали дом у режиссера Ольги Николайчик. Режим оказывает давление на уже освобожденных политзаключенных - Николая Статкевича, Николая Автуховича, Алесю Садовскую, Дмитрия Дашкевича и других.
За участие в мирной акции протеста против учений «Запад-2017» арестован Владимир Некляев, которого сейчас судят якобы за «призывы к участию в несанкционированной акции», а на самом деле - за интервью независимым СМИ.
По сфабрикованному делу находятся под следствием глава независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и руководитель Минской городской организации профсоюза РЭП Игорь Комлик.
Демонстративные репрессии, аресты, штрафы и насилие показывают: режим не меняется.
Мы, представители политических партий, общественных организаций и правозащитники:
- Требуем немедленного освобождения всех политических заключенных Беларуси: Михаила Жемчужного, Александра Юркойтя, Илью Воловика, Вадима Бойко, Филиппа Иванова, Дмитрия Техановича, Дмитрия Полиенко, Ирины Моцнай.
- Требуем реабилитации и восстановления в правах всех освобожденных политзаключенных
- Требуем прекращения политического преследования, насилия и штрафов за мирные акции протеста
- Призываем европейское сообщество поддержать демократию, законность и независимость в Беларуси
- Определяем «выборы», проводимые в таких условиях, заранее нелегитимными
- Призываем белорусское общество к солидарности с политзаключенными и жертвами репрессий
Минск, 23 ноября 2017 года
Воловик Раиса, мать политзаключенного;
Поспих Людмила, мать политзаключенного;
Северинец Павел, лидер партии БХД, бывший политзаключенный;
Лебедько Анатолий, лидер партии ОГП, бывший политзаключенный;
Костусев Григорий, лидер партии БНФ
Шапутько Анна, координатор форума «Свободу политзаключенным Беларуси»;
Волчок Юрий, юрист, правозащитник, публицист;
Коваленко Светлана, член партии ОГП;
Винярский Максим, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь»;
Дашкевич Дмитрий, лидер МФ, бывший политзаключенный;
Садовская Екатерина, правозащитник, бывший политзаключенный;
Бондаренко Андрей, правозащитник, бывший политзаключенный;
Ледник Игорь, правозащитник, бывший политзаключенный;
Завадский Василий, правозащитник;
Горячкo Наталья, правозащитник;
Мельников Виктор, общественный активист, отец белорусского добровольцев в Украине;
Лагацкая Галина, общественный активист;
Артем Лява, журналист;
Алесь Марченко, член движения «Дзея»;
Верзилo Николай, общественный активист;
Шапутько Виктор, общественный активист;
Бондарева Марина, общественный активист;
Середюк Диана, журналист;
Степанова Юля, журналист, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь»;
Желнов Олег, член ОГП;
Желнова Евгения, общественный активист;
Желнов Алексей, общественный активист, бывший политзаключенный;
Батура Евгений, активист».