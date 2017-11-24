Участников cаммита «Восточное партнерство» призвали поддержать борьбу за демократию в Беларуси 24.11.2017, 16:30

Активисты белорусской оппозиции опубликовали обращение к участникам саммита «Восточного партнерства».

В Минске состоялось очередное заседание общественной инициативы «Форум политзаключенных». По его результатам было принято обращение к европейским политикам, принимающим участие в саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Сайт публикует текст обращения целиком:

«Обращение к участникам саммита Восточного партнерства 23-24.11.2017

Прекратить репрессии! Свободу белорусским политзаключенным!

Режим Лукашенко продолжает удерживать в тюрьмах политзаключенных и проводить репрессии против инакомыслящих.

Тем временем европейское сообщество, которая сняло санкции против режима в результате освобождения шести политических заключенных в августе 2015 года, ведет с режимом «широкий диалог» и надеется на проведение свободных и справедливых местных «выборов» в начале 2018 года. Многие европейские политики проводят официальные встречи в администрации Лукашенко, МИД, «палате представителей», и это выглядит как поддержка режима.

Лукашенко впервые лично приглашен на саммит «Восточного партнерства», который начался 23 ноября в Брюсселе.

Между тем, режим в условиях экономического кризиса начал новую волну репрессий против независимого общества и демократических активистов. В Беларуси снова сидят в тюрьмах политические заключенные. Активистов штрафуют за участие в мирных акциях и конфискуют имущество в результате неуплаты штрафов. Никаких «свободных выборов» нет и близко - готовятся очередные фальсификации.

К 7 годам тюрьмы по сфабрикованному делу приговорен известный краевед Александр Юркойть.

Против правозащитника Михаила Жемчужного, который находится в Горецкой тюрьме, применяются пытки. Продолжается давление на заключенных антифашистов Илью Воловика, Дмитрия Техановича, Вадима Бойко, Филиппа Иванова, Дмитрия Полиенко и других.

Режим проводит обыски и допросы у родителей, чьи сыновья поехали защищать Украину от российской агрессии. Пять лет тюрьмы в результате провокации спецслужб получил доброволец Тарас Аватаров: теперь он испытывает в тюрьме сильное давление администрации.

Не прекращено уголовное дело в отношении десятков белорусских патриотов, начатое весной этого года, во время массовых протестов.

Сотни людей наказывают крупными штрафами за участие в мирных акциях протеста. Власти изъяли дачу и земельный участок за неуплату штрафов у активистки Нины Багинской, описали дом у режиссера Ольги Николайчик. Режим оказывает давление на уже освобожденных политзаключенных - Николая Статкевича, Николая Автуховича, Алесю Садовскую, Дмитрия Дашкевича и других.

За участие в мирной акции протеста против учений «Запад-2017» арестован Владимир Некляев, которого сейчас судят якобы за «призывы к участию в несанкционированной акции», а на самом деле - за интервью независимым СМИ.

По сфабрикованному делу находятся под следствием глава независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и руководитель Минской городской организации профсоюза РЭП Игорь Комлик.

Демонстративные репрессии, аресты, штрафы и насилие показывают: режим не меняется.

Мы, представители политических партий, общественных организаций и правозащитники:

- Требуем немедленного освобождения всех политических заключенных Беларуси: Михаила Жемчужного, Александра Юркойтя, Илью Воловика, Вадима Бойко, Филиппа Иванова, Дмитрия Техановича, Дмитрия Полиенко, Ирины Моцнай.

- Требуем реабилитации и восстановления в правах всех освобожденных политзаключенных

- Требуем прекращения политического преследования, насилия и штрафов за мирные акции протеста

- Призываем европейское сообщество поддержать демократию, законность и независимость в Беларуси

- Определяем «выборы», проводимые в таких условиях, заранее нелегитимными

- Призываем белорусское общество к солидарности с политзаключенными и жертвами репрессий

Минск, 23 ноября 2017 года

Воловик Раиса, мать политзаключенного;

Поспих Людмила, мать политзаключенного;

Северинец Павел, лидер партии БХД, бывший политзаключенный;

Лебедько Анатолий, лидер партии ОГП, бывший политзаключенный;

Костусев Григорий, лидер партии БНФ

Шапутько Анна, координатор форума «Свободу политзаключенным Беларуси»;

Волчок Юрий, юрист, правозащитник, публицист;

Коваленко Светлана, член партии ОГП;

Винярский Максим, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь»;

Дашкевич Дмитрий, лидер МФ, бывший политзаключенный;

Садовская Екатерина, правозащитник, бывший политзаключенный;

Бондаренко Андрей, правозащитник, бывший политзаключенный;

Ледник Игорь, правозащитник, бывший политзаключенный;

Завадский Василий, правозащитник;

Горячкo Наталья, правозащитник;

Мельников Виктор, общественный активист, отец белорусского добровольцев в Украине;

Лагацкая Галина, общественный активист;

Артем Лява, журналист;

Алесь Марченко, член движения «Дзея»;

Верзилo Николай, общественный активист;

Шапутько Виктор, общественный активист;

Бондарева Марина, общественный активист;

Середюк Диана, журналист;

Степанова Юля, журналист, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь»;

Желнов Олег, член ОГП;

Желнова Евгения, общественный активист;

Желнов Алексей, общественный активист, бывший политзаключенный;

Батура Евгений, активист».