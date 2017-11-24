Литовские евродепутаты протестовали в Брюсселе против БелАЭС 1 24.11.2017, 18:42

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К протестующим присоединились активисты из разных стран Европы, включая Беларусь.

Перед зданием Европарламента в Брюсселе прошел пикет против строительства в Беларуси АЭС.

Об этом сайту Сharter97.org сообщил общественный активист Денис Казакевич, который принял участие в акции протеста.

Инициатором мероприятия выступил евродепутат от Литвы Петрас Ауштрявичюс. К протестующим присоединились актвисты из разных стран, включая Беларусь. Активисты держали плакаты «Cтоп Островец!» и «Cтоп Чернобыль!»:

- Это послание не только Лукашенко, но и всем европейским чиновникам. Мы хотим заявить, что это не только проблема Литвы, это проблема всего Европейского Союза. Мы это так не оставим, - заявил евродепутат от Литвы Ауштрявичюс.

Напомним, что в Брюсселе проходит саммит стран-участниц инициативы Евросоюза «Восточное партнерство».

23 ноября белорусская диаспора в Бельгии провела акцию протеста против режима Лукашенко, участники которой заявили о недопустимости переговоров ЕС и диктатора.

24 ноября прошла акция, целью которой стало напомнить общественности об исчезнувших белорусских политиках и журналистах.