В Брюсселе напомнили об исчезнувших белорусских политиках и журналистах 3 24.11.2017, 14:59

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Белорусская диаспора в Бельгии проводит серию пикетов.

24 ноября в Брюсселе начался саммит стран-участниц инициативы Евросоюза «Восточное партнерство». Белорусская диаспора в Бельгии использовала это событие для того, чтобы напомнить еврочиновникам и мировой общественности об исчезнувших белорусских политиках и журналистах. Организаторы назвали акцию «Кто убил Гончара?»

Участники пикета держали портреты исчезнувших и погибших за время правление Лукашенко политиков Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Геннадия Карпенко, оператора корпункта телеканала ОРТ в Беларуси Дмитрия Завадского, и основателя сайта Сharter97.org Олега Бебенина.

Напомним, что вчера в столице Бельгии прошла акция против режима Лукашенко, участники которой заявили о недопустимости переговоров ЕС и диктатора.