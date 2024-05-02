Футболистки сборной, которая сыграет на Олимпиаде-2024, массово пошли служить в армию 2.05.2024, 22:40

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Футбол приносит $20 в месяц.

Основные игроки женской сборной Замбии по футболу решили присоединиться к рядам вооруженных сил своей страны.

Об этом информирует The Guardian.

Сообщается, что недавно такое решение приняли Маргарет Белему, Очумба Осеке и Мэри Виломбе. Они присоединились к другим семи игрокам сборной Замбии, которая, кстати, сыграет на Олимпиаде-2024.

Дело в том, что в местной лиге, которая полностью управляется Федерацией футбола Замбии, футболистки зарабатывают всего 20 долларов в месяц. Как следствие, игрокам приходится искать дополнительный заработок в армии.

Cборная Замбии участвовала на женском чемпионате мира-2023, где финишировала на третьем месте в группе, уступив Японии и Испании.

Добавим, что летом на Олимпиаде-2024 национальная сборная Замбии сыграет в одной группе с США, Германией и Австралией.