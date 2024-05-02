В Беларуси проверили кондитерку 2.05.2024, 22:16

Более 90% – с нарушениями.

В I квартале 2024 года в Беларуси проверили 773 наименования кондитерских изделий, рассказала председатель Госстандарта Елена Моргунова, передает агентство «Минск-Новости».

При этом импортной продукции было изучено намного больше, чем белорусской – 626 позиций.

Результаты мониторинга не обрадовали контролирующие органы.

«Нарушения обнаружили в 92,5%. Притом 92% приходятся на импорт», – рассказала Моргунова.

Она подчеркнула, что из пяти стран Евразийского союза такие проверки проводят лишь в Беларуси.

Что не так с конфетами

Представитель Госстандарта перечислила основные проблемы, обнаруженные в кондитерских изделиях.

В сладостях было слишком много синтетических красителей и консервантов, в них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, фиксировали высокое содержание трансжиров.

Часто продукция не соответствовала стандартам по внешнему виду, запаху, цвету и вкусу.

Не обошлось и без выявления в магазинах банальной «просрочки».