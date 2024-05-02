Сборная Беларуси впервые за девять лет сыграет с Россией 2.05.2024, 21:39

Футбольный матч пройдет 7 июня.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и Россией пройдет в Минске 7 июня, сообщила пресс-служба РФС.

Ранее игра планировалась на 8 июня.

Белорусы занимают 97-е место в рейтинге ФИФА, россияне — 35-е.

Команды ранее четыре раза играли между собой, последняя встреча прошла в июне 2015 года и завершилась победой сборной России со счетом 4:2.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА. Санкции к белорусским командам были мягче — им запрещено проводить международные матчи дома, они играют на нейтральных полях без зрителей.