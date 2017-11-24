Главарь «ЛНР» ушел в отставку 4 24.11.2017, 19:56

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Игорь Плотницкий подал в отставку «по состоянию здоровья».

Главарь самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий подал в отставку «по состоянию здоровья», сообщает «Медуза».

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии», — сказано в сообщении Луганского информационного центра.

«Министр» государственной безопасности «ЛНР» Леонид Пасечник по решению Плотницкого будет исполнять обязанность главаря «ЛНР» «впредь до предстоящих «выборов».

Плотницкий назначен «уполномоченным от «Луганской народной республики» по исполнению Минских соглашений.

20 ноября главарь «ЛНР» Плотницкий отправил в отставку «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.

21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков различия захватила центр Луганска, включая административные здания. В Луганске отключили телевидение и мобильную связь, также возникли перебои с электричеством.

Сам Плотницкий заявил, что руководство «МВД ЛНР» является нелегитимным, а Корнет отстранен.

«Новая газета» сообщила, что боевики «министерства внутренних дел ЛНР» арестовали более 20 работников «прокуратуры» террористов, в том числе «главного прокурора», «военного прокурора» и их заместителей. Задержанных боевиков якобы увели в здание «народного совета ЛНР», которое заблокировано и используется «МВД ЛНР» в своих целях. Позже появилось видео захвата «генпрокуратуры».

23 ноября «Новая газета» написала, что Плотницкий покинул территорию Луганска. По данным издания, в кортеже с Плотницким уехали руководитель его «администрации» Ирина Тейцман, «глава телерадиокомпании ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил, что Плотницкий находится в России. «Российские войска взяли под полный контроль ситуацию в городе», – добавил он.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что летел с Плотницким в Москву одним рейсом. По его словам, в аэропорту Шереметьево Плотницкого ждали два оперативника.