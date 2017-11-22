«ЛНР» - «ДНР»: Война продолжается 22.11.2017, 15:42

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Кремлевские марионетки продолжают уничтожать друг друга.

Вчера, 21 ноября, из так называемой «Луганской народной республики» стали поступать сообщения о вооруженных людях без опознавательных знаков, перекрывших улицы около правительственных зданий и силовых ведомств.

Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий приказал неизвестным «освободить город», но те его не послушались.

В Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков «Уралов» с военными.

Позже стало известно, что 21 ноября в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков автомобилей «Урал» с военными. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на свои источники. Источники «Новой» подтвердили, что три «Урала», которые появились в первой половине дня, – это спецназ «Витязь» из «ДНР».

Также через государственную границу Украины в Луганск была направленна колонна танков и бронетехники.

Причиной «военных действий» стало то, что 20 ноября главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий отправил в отставку «министра внутренних дел» Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.

Сам Плотницкий заявил, что руководство «МВД ЛНР» является нелегитимным, а Корнет отстранен.

В Луганске отключили телевидение и мобильную связь. По словам очевидцев, вооруженные люди с белыми повязками на рукавах заняли Луганскую телерадиокомпанию.

21 ноября, вооруженные люди на улицах Луганска, кадр из репортажа "ГТРК ЛНР"

По информации МВД Украины, Игорь Плотницкий сбежал из Луганска в российский Донецк. Об этом написал у себя в «Фейсбуке» директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. «По данным моих источников, главарь луганских террористов Игорь (Плотва) Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают есть друг друга», – написал Шевченко.

Сам главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что не бежал в Россию и провел встречу с так называемым и.о. «министра чрезвычайных ситуаций ЛНР» Сергеем Иванушкиным и и.о. «министра внутренних дел ЛНР» Владимиром Черковым.

К отрядам из «ДНР» присоединились верные Корнету группировки так называемого «МВД ЛНР». Они и спецназ «ДНР» «Витязь» вместе штурмовали генеральную прокуратуру «ЛНР». По информации «Новой газеты», арестовали «генерального прокурора ЛНР» Виталия Подоброго и «военного прокурора ЛНР» Сергея Разно, остальных отпустили. Вчера также был арестован «следователь прокуратуры» Леонид Ткаченко.

#factsmatter

Today in Luhansk city #OSCE SMM observed the presence of military-type vehicles and armed men in the area around the building previously housing the Department of the Ministry of Interior of Ukraine in #Luhansk region >> More: https://t.co/n7dvlIhwRH pic.twitter.com/6xURydinaD — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 ноября 2017 г.

Как позже стало известно «Новой газете», «министерство внутренних дел» («МВД») самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») арестовало всех сотрудников прокуратуры «ЛНР».

Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей. Людей увели в здание «народного совета ЛНР». В настоящее время это здание заблокировано и используется «МВД ЛНР» в своих целях.

Кремль встал на сторону Корнета?

Между тем, РБК сообщает, что Кремль в конфликте Игоря Плотницкого и уволенного им «главы МВД ЛНР» встал на сторону последнего, но пока лидеру республики отставка не грозит: ему дали «последний шанс».

«Если Донецк достаточно независим от Кремля и, по сути, их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние», — пояснил РБК близкий к помощнику президента источник.

Источник добавил, что происходящее не означает, что в Кремле выдали «безграничный кредит доверия Плотницкому», но в администрации президента понимают, что «часть луганского хаоса — результат не совсем мудрой тактики главы «ЛНР».

«Но идти на радикальные шаги и менять руководство пока не намерены. Ему дан последний шанс выстроить систему заново — но уже без внутренних разборок, скандальных покушений и убийств», — утверждает собеседник РБК.