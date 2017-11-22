«ЛНР» - «ДНР»: Война продолжается
- 22.11.2017, 15:42
- 1,993
Кремлевские марионетки продолжают уничтожать друг друга.
Вчера, 21 ноября, из так называемой «Луганской народной республики» стали поступать сообщения о вооруженных людях без опознавательных знаков, перекрывших улицы около правительственных зданий и силовых ведомств.
Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий приказал неизвестным «освободить город», но те его не послушались.
В Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков «Уралов» с военными.
Позже стало известно, что 21 ноября в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков автомобилей «Урал» с военными. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на свои источники. Источники «Новой» подтвердили, что три «Урала», которые появились в первой половине дня, – это спецназ «Витязь» из «ДНР».
Также через государственную границу Украины в Луганск была направленна колонна танков и бронетехники.
Причиной «военных действий» стало то, что 20 ноября главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий отправил в отставку «министра внутренних дел» Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.
Сам Плотницкий заявил, что руководство «МВД ЛНР» является нелегитимным, а Корнет отстранен.
В Луганске отключили телевидение и мобильную связь. По словам очевидцев, вооруженные люди с белыми повязками на рукавах заняли Луганскую телерадиокомпанию.
По информации МВД Украины, Игорь Плотницкий сбежал из Луганска в российский Донецк. Об этом написал у себя в «Фейсбуке» директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. «По данным моих источников, главарь луганских террористов Игорь (Плотва) Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают есть друг друга», – написал Шевченко.
Сам главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что не бежал в Россию и провел встречу с так называемым и.о. «министра чрезвычайных ситуаций ЛНР» Сергеем Иванушкиным и и.о. «министра внутренних дел ЛНР» Владимиром Черковым.
К отрядам из «ДНР» присоединились верные Корнету группировки так называемого «МВД ЛНР». Они и спецназ «ДНР» «Витязь» вместе штурмовали генеральную прокуратуру «ЛНР». По информации «Новой газеты», арестовали «генерального прокурора ЛНР» Виталия Подоброго и «военного прокурора ЛНР» Сергея Разно, остальных отпустили. Вчера также был арестован «следователь прокуратуры» Леонид Ткаченко.
#factsmatter— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 ноября 2017 г.
Today in Luhansk city #OSCE SMM observed the presence of military-type vehicles and armed men in the area around the building previously housing the Department of the Ministry of Interior of Ukraine in #Luhansk region >> More: https://t.co/n7dvlIhwRH pic.twitter.com/6xURydinaD
Как позже стало известно «Новой газете», «министерство внутренних дел» («МВД») самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») арестовало всех сотрудников прокуратуры «ЛНР».
Подтверждение того, что "захаровская гвардия" уже в Луганске. Вверху - фото @sashakots из Луганска, внизу - старое фото бойцов #ПСН. Сравните надписи via @Mortis_Banned pic.twitter.com/MkIcz1KTR8— Necro Mancer (@666_mancer) 21 ноября 2017 г.
Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей. Людей увели в здание «народного совета ЛНР». В настоящее время это здание заблокировано и используется «МВД ЛНР» в своих целях.
Кремль встал на сторону Корнета?
Между тем, РБК сообщает, что Кремль в конфликте Игоря Плотницкого и уволенного им «главы МВД ЛНР» встал на сторону последнего, но пока лидеру республики отставка не грозит: ему дали «последний шанс».
«Если Донецк достаточно независим от Кремля и, по сути, их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние», — пояснил РБК близкий к помощнику президента источник.
Источник добавил, что происходящее не означает, что в Кремле выдали «безграничный кредит доверия Плотницкому», но в администрации президента понимают, что «часть луганского хаоса — результат не совсем мудрой тактики главы «ЛНР».
«Но идти на радикальные шаги и менять руководство пока не намерены. Ему дан последний шанс выстроить систему заново — но уже без внутренних разборок, скандальных покушений и убийств», — утверждает собеседник РБК.