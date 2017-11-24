Активист из Гомеля будет отстаивать свои права в ООН 24.11.2017, 20:08

Владимир Непомнящих

Фото: svaboda.org

Владимир Непомнящих обратился в офис Верховного комиссара по правам человека в Женеве.

Активист из Гомеля Владимир Непомнящих ищет защиты в Комитете ООН по правам человека, поэтому сегодня он обратился в офис Верховного комиссара по правам человека в Женеве. На Родине его преследовали максимально возможным штрафом (50 базовых величин) и выписали 5 суток ареста только за то, что он принял присягу на верность Беларуси в Минске и пришел в суд поддержать независимую журналистку в Гомеле, передает gomelspring.org.

Напомним, судья Центрального района Минска Виктория Шабуня выписала Владимиру Непомнящих максимальный штраф – 50 базовых (около 500 Евро) за то, что он 8 сентября на площади Я. Коласа в Минске принял участие в «коллективной присяге на верность Беларуси» и выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!», «Гэта краіна наша – тут не будзе раша».

Судья суда Железнодорожного района в Гомеле Ярослав Паремский выписал активисту 5 суток административного ареста за то, что он вместе с другими пришел в суд Гомельского района поддержать независимую журналистку Ларису Щирякову, которую судили за работу на «Белсат».

«Находился возле здания суда и на его груди была размещена табличка с надписью «5-я колона это Колин папа», - с такой мотивировкой судья отправил активиста в изолятор временного содержания.

«У нас в стране нет судов, есть специально подготовленные люди, которые, наряжаясь в судейские мантии, обслуживают власть. Бог им судья! Я опять обратился к международному правосудию – в Комитет ООН по правам человека, которому доверяю. И пускай власть сегодня не исполняет принимаемые там решения, я подожду, мне торопиться некуда», - заявил В.Непомнящих.

Правозащитник Леонид Судаленко преследование жителя Гомеля считает политически мотивированными.

«Всякий раз, ограничивая права гражданина, суд обязан доказать, для достижения какой цели он это делает. В кейсе Владимира судьи взяли показания милиционеров, наложили их на закон о массовых мероприятиях и получился вот такой бутерброд – право ты имеешь, но за его реализацию мы тебя обязательно накажем!», - сказал Судаленко.

Напомним, в 2011 году во время молчаливых акций суд также наказал Владимира Непомнящих крупным административным штрафом за то, что он хлопал в ладоши. Комитет ООН по правам человека посчитал это грубым нарушением права на выражение мнения, так как государство не смогло доказать, для достижения какой цели оно преследовало своего гражданина.