Армения через 25 лет потеряет право поставлять «коньяк» в ЕС 6 24.11.2017, 21:15

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Подписание соглашения между Арменией и ЕС произошло «на полях» саммита «Восточного партнерства».

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армении и Европейского союза, которое вечером 24 ноября стороны подпиcали в Брюсселе, даст армянским производителям коньяка право представлять свой продукт в Евросоюзе как «армянский коньяк» в последующие 25 лет, говорится в разъяснении Европейского союза, имеющемся в распоряжении РБК.

В документе указывается, что название «коньяк» является французским защищенным географическим наименованием (AOC), но соглашение с Ереваном предполагает, что в ближайшие 25 лет армянские производители смогут использовать наименование «коньяк» и экспортировать его на тех же условиях и под тем же названием, что и сейчас. Европейский союз также предоставит Армении техническую и финансовую помощь, чтобы армянские производители смогли постепенно отказаться от названия «коньяк» и заменить его на «бренди».

Соглашение ЕС и Армении было разработано после того, как Армения вместе с Украиной отказались от подписания соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году. Новый документ призван стать базой для развития связей Армении с ЕС в области политики, экономики, экологии, транспорта, инвестиций и торговли. В разговоре с РБК высокопоставленные чиновники ЕС заверили, что о создании зоны свободной торговли речь не зайдет, поскольку Армения уже входит в Таможенный союз с Россией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстана.

ЕС также увеличит объем финансовой помощи Армении, в период с 2017 по 2020 год будет выделено около €160 млн, говорится в разъяснении ЕС.

Дискуссии между ЕС и Арменией по вопросу о коньяке продолжались несколько лет. Крупнейший армянский производитель коньяка — Ереванский коньячный завод — в 1998 году вошел в международную компанию Pernod Ricard. Производство коньяка в Армении в январе 2015 года уменьшилось на 31,9% по сравнению с январем 2014 года — до 610,3 тыс. л (в январе 2014-го было произведено 895,9 тыс. л коньяка).

Подписание соглашения между Арменией и ЕС произошло «на полях» саммита «Восточного партнерства». В итоговой декларации саммита говорится о том, что ЕС и Армения могут начать переговоры по визовой либерализации.