Беспилотники Египта уничтожили 15 причастных к теракту в мечети боевиков 24.11.2017, 22:10

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Беспилотники нанесли ракетные удары по двум внедорожникам на севере Синайского полуострова.

Египетские беспилотники нанесли ракетные удары по двум внедорожникам на севере Синайского полуострова, уничтожив 15 боевиков, которые были причастны к теракту в мечети под городом Эль-Ариш.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Собеседник телеканала уточнил, что удары были нанесены в пустынной местности недалеко от деревни Аль-Равда, которая находится в районе Эль-Ариша. По его данным, этот район является опорным пунктом экстремистов.

Египетские силовики все еще ищут оставшихся боевиков, которые совершили теракт.

Теракт в мечети в населенном пункте Бир аль-Абед в 40 км от города Эль-Ариш на Синайском полуострове произошел 24 ноября. Террористы подъехали на четырех внедорожниках, устроили взрыв и начали стрелять по прихожанам. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек.

Ранее сообщалось о более чем 230 жертвах и 130 раненых.

Власти Египта объявили максимальное чрезвычайное положение после теракта в мечети. В ближайшие три дня в республике объявлен траур.