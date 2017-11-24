Число жертв теракта в Египте превысило 230 человек 4 24.11.2017, 20:39

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Фото: EPA-EFE

В стране объявлен траур.

Жертвами теракта в мечети на севере Синайского полуострова в Египте стали уже 235 человек, передает РБК со ссылкой на Sky News Arabia.

Еще 130 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем им оказывается медицинская помощь — одним помогают на месте, других медики увозят в больницы.

Телеканал также сообщает, что египетские военные уничтожили два автомобиля, которые перевозили в общей сложности 15 боевиков. Источник телеканала в спецслужбах уточнил, что атаковал машины беспилотник ВВС Египта.

Взрыв в мечети аль-Равда, расположенной в деревне Бир аль-Абед в Египте, произошел днем в пятницу, 24 ноября. Атака началась с того, что боевики привели в действие взрывное устройство, после чего открыли беспорядочную стрельбу по пришедшим на молитву. Сообщалось также, что нападавшие обстреливали машины скорой помощи, которые пытались эвакуировать пострадавших.

Власти Египта заявили, что в стране введен режим чрезвычайной ситуации. На ближайшие три дня в республике объявлен траур.