Производитель «Путинки» вместо британского виски начнет выпуск белорусской водки 2.05.2024, 8:03

Речь идет о «Коноплянке».

Выпускающий водку «Путинка» московский завод «Кристалл», заметно сокративший производство в 2023 году, ищет новые варианты загрузки мощностей.

Теперь предприятие может начать разливать водку «Коноплянка», входящую в портфель беларусского ОАО «Минск кристалл», пишет «КоммерсантЪ».

Российский завод «Кристалл» в апреле получил декларацию о соответствии на производство водки «Коноплянка Родниковая» и «Коноплянка Традиционная», следует из реестра Росаккредитации. Бренд «Коноплянка» входит в портфель «Минск кристалл» структуры «Минск кристалл групп».

Для беларусского «Кристалла» контракт может позволить снизить стоимость производства для российского рынка, но развитие дистрибуции бренда потребует инвестиций.

В 2023 году московский завод «Кристалл» произвел 65,7 тыс. л алкогольных напитков, что на 54,9% меньше, чем годом ранее. До 2022 года существенную долю в структуре производства московского «Кристалла» занимали марки виски White Horse и Bell’s британской Diageo, покинувшей российский рынок после начала войны в Украине. Дополнительный объем в 5−10 тыс. дал в месяц может поддержать бизнес завода.

В 2023 году, по данным Росалкогольтабакконтроля, на Беларусь пришлось 85,9% от всего импорта водки в РФ.