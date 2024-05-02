В Украине ликвидировали Феликса Эдмундовича Дзержинского 12 2.05.2024, 8:23

8,806

иллюстративное фото

Он был убит 7 апреля.

В телеграм-канале, ведущем учет погибших на войне с Украиной российских военных родом из Татарстана, появилась информация о персонаже с довольно необычными и символичными персональными данными.

По данным канала «Погибшие из Татарстана»( https://t.me/tatarstan200/1615), 7 апреля в Украине погиб 34-летний Феликс Эдмундович Дзержинский из Казани.

Он родился 27 октября 1989 года, то есть родители назвали сына в честь главного организатора «красного террора» за два года до того, как коммунистическая империя, у истоков которой он стоял, развалилась.