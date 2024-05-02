закрыть
2 мая 2024, четверг, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидировали Феликса Эдмундовича Дзержинского

12
  • 2.05.2024, 8:23
  • 8,806
В Украине ликвидировали Феликса Эдмундовича Дзержинского
иллюстративное фото

Он был убит 7 апреля.

В телеграм-канале, ведущем учет погибших на войне с Украиной российских военных родом из Татарстана, появилась информация о персонаже с довольно необычными и символичными персональными данными.

По данным канала «Погибшие из Татарстана»( https://t.me/tatarstan200/1615), 7 апреля в Украине погиб 34-летний Феликс Эдмундович Дзержинский из Казани.

Он родился 27 октября 1989 года, то есть родители назвали сына в честь главного организатора «красного террора» за два года до того, как коммунистическая империя, у истоков которой он стоял, развалилась.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс
История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип