ВСУ разбили колонну «танков-сараев» РФ под Красногоровкой 2.05.2024, 8:58

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иллюстративное фото

Штурм обернулся для россиян катастрофой.

Российское наступление на Красногоровку с применением «танков-сараев» обернулось катастрофой.

Об этом сообщает военный аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

Согласно поступившей информации, накануне колонна тяжелой российской бронетехники отправилась в Красногоровку со стороны Марьинки.

Ее основной целью было перебросить подкрепление в город, где продолжаются боевые действия.

Колонну возглавлял обычный танк, за которым следовали четыре «танка-сарая», обшитых металлом, на которых укрылась российская пехота.

Они успели преодолеть 7 км вдоль железнодорожных путей, после чего колонну россиян разгромила артиллерия ВСУ, используя кассетные боеприпасы минометов.

Огонь украинской армии был настолько плотным и интенсивным, что после высадки десанта назад смог вернуться только один танк.

Репке подчеркивает, что российская группировка в Красногоровке находится в сложном положении, поскольку практически полностью лишена снабжения.

В свою очередь, украинские военные утверждают, что выбили россиян из одного из районов. На сайте издания была опубликована карта района боевых действий и момент поражения колонны.