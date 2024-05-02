Протесты в Тбилиси: президент Грузии поддержала митингующих 4 2.05.2024, 8:26

4,580

Но попросила не штурмовать здание парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам массовой акции протеста в центре Тбилиси. Она поддержала людей и призвала не штурмовать здание парламента, а отменить все принятые антигосударственные законы через голосование на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зурабишвили подчеркнула, что она стоит рядом с участниками митинга.

«Эти протесты необычные, за нами наблюдает весь мир. Сегодняшнее выступление демонстрирует настроение, отношение и решимость народа Грузии. Это самая большая сила для нас, чтобы выиграть ту длительную борьбу, которая заканчивается на выборах, что Грузия никогда не будет Россией!», - отметила президент.

Глава государства также обратилась к «молодежи с пламенем в сердцах» и попросила остановить блокаду и штурм законодательного органа страны.

«Оставьте ворота парламента, там больше ничего не происходит, этот закон уже принят во втором чтении, и наша борьба уже не за этот закон. Наша борьба происходит через выборы и через отмену всех тех законов, которые недавно приняла власть и которые отдаляют нас от нашего европейского пути. Это наша цель», - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что сегодня Страстная неделя и призвала участников митинга «мирно встать на проспекте Руставели» и «еще раз показать миру, что такое Грузия, что может сделать Грузия и на что способна молодежь Грузии».

Протесты в Тбилиси

В середине апреля парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ вводит статус «иностранных агентов», финансируемых и контролируемых иностранными организациями и фондами и схожий на закон, который много лет действует в России.

Перед подготовкой документа ко второму чтению, 30 апреля тысячи людей провели в центре Тбилиси акцию протеста, в ходе время которой произошли столкновения митингующих с полицией.

Однако несмотря на протесты, 1 мая депутаты грузинского парламента одобрили документ во втором чтении. После финального, третьего, чтения, закон будет принят окончательно.

В ночь на 2 мая тысячи грузин заблокировали выходы из парламента и пытались штурмовать здание. Полиция применяла против митингующих резиновые пули.