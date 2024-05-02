Несколько сценариев конца диктатора Лукашенко Виктор Каспрук

2.05.2024, 7:58

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2024 год может стать переломным.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко никогда не упускает возможности показать себя верным партнером Путина. Это он недавно продемонстрировал, пугая возможным конфликтом в так называемом Сувалкском коридоре – узком перешейке, объединяющем территории государств Балтии с Польшей и отделяющем Калининградскую область России и Беларусь.

При этом белорусский диктатор, постоянно маневрируя, сумел избежать полной аннексии Беларуси со стороны Российской Федерации. Сейчас мы можем говорить о какой-то промежуточной ее форме – «полуаннексии», когда он, уже не контролируя логистику и аэродромы в своей стране, формально еще сохраняет условный контроль над государственными органами управления, КГБ, полицией и армией. Пока РФ ведет войну в Украине, Путин, если не произойдет ничего неожиданного, готов мириться с такой ситуацией неопределенности. Он ведь давно запланировал Беларуси место в подобии возрожденного СССР, но без участия в ней Украины не видит смысла форсировать этот вопрос.

Сам белорусский диктатор опасается открыто присоединиться к войне в Украине по нескольким причинам. Постоянно оттягивая этот вопрос, он еще теоретически сохраняет для себя возможность для отступления – выжидает, кто победит. И когда ситуация в России резко начнет меняться к худшему, экономика просядет, ее политические элиты начнут открытую борьбу между собой, а в РФ запустятся процессы неуправляемости и дезинтеграции – у него, при условии правильных и вовремя принятых решений, появится определенный шанс побороться за получение хотя бы малой политической индульгенции от Запада.

Лукашенко может заявить, что, несмотря на давление и «выкручивание рук» со стороны Кремля, ему все же удавалось избегать прямого вмешательства белорусской армии в военные действия на протяжении всей войны. А то, что российские войска вторглись из Беларуси на территорию Украины 24 февраля 2022, зависело уже не от него. Ведь ему нечем было сдерживать российскую армию, которая уже находилась на белорусской территории. Но это он может сказать позже, если сможет продержаться до конца этой войны. А сейчас он вынужден выступать перед международным сообществом в жалкой роли дрессированной обезьяны Путина, пытающейся не выполнять все приказы из Кремля.

Кроме того, сама белорусская армия несет опасность для узурпатора. В отличие от КГБ и полиции, военные не имеют к нему особой лояльности. Именно поэтому Лукашенко не рискует провести мобилизацию, без которой не сможет присоединиться к войне в Украине. А в случае возникновения критической ситуации в стране, военные как организованная дисциплинированная сила могли бы разгромить лукашенковских силовиков и навсегда отправить его в Москву.

В то же время, как марионетка Москвы, Лукашенко заручился поддержкой китайского лидера Си Цзиньпина, что стало весомым фактором сдерживания Кремля. Умело играя на разногласиях между Пекином и Москвой, Лукашенко удалось получить от Китайской Народной Республики геополитический ярлык на правление, поскольку там заинтересованы иметь своего вассала на территории Европы.

2024 год может стать переломным для белорусского диктатора. Ему должно исполниться 70 лет, и 30 из них он нелегитимно правит в Беларуси. Очевидно, что последний диктатор Европы теряет свою мертвую хватку, его (здоровье подорвано десятилетиями всяческих излишеств, болезнями и лишним весом https://charter97.org/ru/news/2024/4/12/591177/), но на политическую пенсию он выйти не может. Как и передать страну своему наследнику – сыну Колиньке, да и любому из своего ближайшего окружения.

Лукашенко не хочет отправлять белорусские войска воевать в Украину, преследуя собственные внутренние цели, но все равно – он уже является соучастником преступлений Путина. Не понимать этого он не может. Поскольку именно этот диктатор разрешил завозить русских солдат в свою страну для обучения и последующего вторжения на территорию соседнего независимого государства. Он сделал все, чтобы поддержать российский геноцид в Украине.

Однако было бы рискованно считать, что вопрос вступления Беларуси в войну – единоличное решение самого Лукашенко. На каком-то этапе российско-украинской войны Путин может принудить белорусского диктатора к ней присоединиться. Не исключено, что он до сих пор отказывался, ссылаясь на немногочисленность своей армии.

Конечно, белорусам не под силу самим начать наступление на Украину с севера, чтобы захватить части Киевской, Черниговской, Житомирской и Волынской областей. Но когда в Кремле запахнет паленым, у Путина может появиться идея второго фронта, который рассеет и подорвет силы украинских войск. Одним из вариантов реализации этой идеи является создание объединенной российско-белорусской армии, где основные офицерские должности передадут россиянам.

Однако в военном плане это вряд ли имело бы серьезный эффект, поскольку такие объединенные вооруженные силы все равно были бы малочисленными и недостаточно боеспособными. А зная, какие порядки сейчас царят в российских войсках – не исключено, что восстание, массовое бегство или саботаж еще больше ослабят моральный дух такой гибридной армии.

До начала полномасштабного вторжения казалось, что Лукашенко хочет повторить фокус 2014 года: заявлять о своей лояльности к Москве, но одновременно притворяться нейтральным, пытаясь не сжечь окончательно все мосты с Западом. Но сегодня прежние связи с западниками почти разрушены, и Кремль пристально следит, чтобы они не восстановились. Лукашенко всецело зависит от Путина. Без него он бы давно отошел в историю. Эти два диктатора стали «политическими сиамскими близнецами».

Они презирают друг друга, но когда Путин что-то галлюцинировал о людях с победными генами, то имел в виду не только россиян, но и белорусов.

Чтобы там не озвучивал публично давно уже нелегитимный белорусский руководитель, он не менее осторожен, чем итальянский диктатор Бенито Муссолини. Тот не присоединился к Гитлеру, пока не стало ясно, что Франция проиграет. Когда Украина добьется успеха, Лукашенко будет подчеркивать свою фактическую непричастность. Хотя именно он включил зеленый свет путинским убийцам на украинской границе.

У Лукашенко есть два сценария будущего: плохой и еще хуже. Если он отправит войска в Украину, то станет крайне уязвимым дома, ведь его влияние на страну ослабеет. Не отправит, и Россия проиграет захватническую войну – он точно потеряет контроль над Беларусью, и может быть отстранен от власти насильно и повторить судьбу Муссолини.

Сейчас Лукашенко пытается воздерживаться от прямого присоединения к войне в Украине, силой принуждая белорусский народ к повиновению. Каждое неверное движение чревато крахом этой империи страха. Диктатор преступник, но не идиот. Он отлично видит, что россияне застряли в Украине. Если дать втянуть Беларусь в войну – он рискует потерять армию, и тогда его тирания рассыплется. В России готовятся к летнему наступлению на Украину. В этом контексте важно, какую роль Путин отводит Беларуси. Есть ли у Путина рычаги давления на Лукашенко, чтобы побудить его пойти на откровенно самоубийственный шаг?

Хотя у Москвы остается еще один вариант: ударить из Беларуси по Украине тактическим ядерным оружием, рассчитывая на то, что ответ прилетит по белорусской территории. Конечно, это наивно, однако Путин держит в запасе и это решение – несмотря на то, что не раз получал предупреждение от Запада, что ответ будет мгновенным. И может означать не только конец его правления, но и исчезновение России с карты мира.

Очень похоже, что Путин и его ближайшее преступное окружение рассматривают несколько вариантов втягивания Беларуси в войну, и не только против Украины. Если Путин с Лукашенко попытаются заблокировать Сувалкский коридор, а затем вторгнуться в государства Балтии – это одно. А когда угроза это сделать окажется обманным маневром, чтобы отвлечь внимание от вероятного российского наступления со стороны Беларуси на Украину – это совсем другое.

В течение 30 лет узурпации власти Лукашенко неоднократно удавалось избегать политических ловушек со стороны Кремля. Сейчас он должен пройти сложный экзамен в подтверждение этого мастерства.

Здесь к позитиву можно отнести то, что самопровозглашенный правитель мало взволнован судьбой Беларуси после завершения его правления. Главное – его семья, и его жизнь. Поэтому спасения ради он будет готов на все.

Возможность оторвать Беларусь от России появится только после поражения последней. Это наверняка будет означать и ее отрыв от Лукашенко. Ведь он украл у белорусов 30 лет их будущего.

И за это самопровозглашенному правителю обязательно придется ответить, как и за все совершенные преступления: бесследные исчезновения своих политических противников, пытки и убийство политических заключенных, ограбление белорусского народа, контрабанду нефтепродуктов и фальсификацию выборов, что бы он там дальше ни делал.

Виктор Каспрук, wordpress.com