Россия ударила по Одессе баллистическими ракетами: попали в депо Новой почты 2.05.2024, 7:50

Известно о минимум 14 пострадавших.

Российские оккупанты вечером в среду, 1 мая, ударили по Одессе, использовав для атаки баллистические ракеты. В городе было слышно взрывы. Известно о минимум 14 пострадавших в результате вражеского обстрела.

По данным корреспондента OBOZ.UA, два сильных взрыва прогремело в Одессе около 22:00 во время воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения войсками России баллистического вооружения.

После взрывов начался сильный пожар в сортировочном депо и в отделении Новой почты.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram подтвердил, что в городе после прилета начался сильный пожар. По состоянию на 23.00 было известно о 13 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 14 человек.

Фото: Олег Кипер / Фейсбук

«Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Пока известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар. Информация будет дополняться», – написал он.

В компании «Новая почта» подтвердили, что под вражеский удар попало сортировочное депо и отделение НП. Среди сотрудников компании погибших и пострадавших нет.

Фото: Олег Кипер / Фейсбук

Фото: ДСНС Украины / Телеграм

«Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара – будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе», – сказано в сообщении.

Соучредитель компании Владимир Поперешнюк позже отметил, что все 18 сотрудников отделения, которые были на смене, успели скрыться в бомбоубежище. По предварительным данным, пострадали около 900 отправлений.

«Завтра начинаем компенсации клиентам и проект по восстановлению помещения», – написал он на своей странице в Facebook.

Позже глава ОВА Кипер отметил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты. В окрестных домах есть выбитые окна.

Фото: ДСНС Украины / Телеграм

Фото: ДСНС Украины / Телеграм

Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте.

Мэр Геннадий Труханов утром в четверг заявил, что спасатели продолжали бороться с масштабным пожаром на месте вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры. Остальные структуры проводили обследование расположенных рядом жилых домов на наличие выбитых окон и дверей.

«Всего пострадали 14 человек, из них 13 оказана медицинская помощь на месте, один госпитализирован. Во время повторной воздушной тревоги вместе с одесситами находились в паркинге. Еще раз напоминаю о важности нахождения в безопасных местах», – прокомментировал он.

Фото: Олег Кипер / Фейсбук

Фото: Олег Кипер / Фейсбук