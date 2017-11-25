В Вильнюсском аэропорту самолет совершил аварийную посадку 1 25.11.2017, 12:13

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Самолет летел из Вильнюса в Хургаду.

Вильнюсский аэропорт информирует, что примерно в 10:00 утра сегодня аварийную посадку совершил самолет GetJet Airlines.

"Самолет приземлился успешно", - сказалa в интервью BNS представитель аэропорта Агния Мажелите.

Самолет GetJet Airlines поднялся из Вильнюса в Хургаду (Египет) в 7:19, однако в связи c замеченными небольшими техническими неполадками он развернулся и вернулся обратно в Вильнюс, сообщается в пресс-релизе.

Непредусмотренная посадка работу Вильнюсского аэропорта не нарушила. Как отбытие, так и прибытие самолетов происходит в обычном режиме.

Перед посадкой самолет сделал несколько кругов вокруг Вильнюса, чтобы израсходовать как можно больше топлива. Во время посадки в аварийных условиях бак с горючим должен быть максимально пустым. Как сказала представитель аэропорта, решение об аварийной посадке принял экипаж.