Как за 8 дней очистить свою жизнь в интернете от токсинов 1 София Смит Гейлер, BBC Future

25.11.2017, 14:32

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Приложения в вашем смартфоне, соцсети и поисковики собирают личную информацию.

Они знают о вас гораздо больше, чем можно себе представить, и больше, чем даже ваш самый близкий друг. Что же они знают и как много им известно?.

Поначалу, когда я только прочитала про Data Detox, я испытывала сомнения. Это могло оказаться очередной инструкцией "Как прожить без интернета", каких сейчас сотни.

Я не могу жить без интернета, моя работа требует от меня быть онлайн, и отключиться - для меня значит поставить крест на профессиональной деятельности.

Но, как оказалось, не в этом смысл программы, рассчитанной на восемь дней. Она помогает упорядочить вашу цифровую жизнь, предварительно разобравшись в ее особенностях.

Программа создана некоммерческими группами Mozilla и Tactical Technology Collective и приурочена к лондонской акции The Glass Room ("Стеклянная комната"), где всем желающим предлагается увидеть, что на самом деле происходит с их личными данными в интернете.

Создатели Data Detox отдают себе отчет в том, что не в силах изменить нашего поведения в интернете, которое формировалось годами - вместо этого они пытаются помочь нам делать осознанный выбор каждый раз, когда мы сталкиваемся с сайтами или программами, требующими от нас поделиться данными о себе.

"За восемь дней, уделяя нашей программе менее 30 минут ежедневно, человек может значительно уменьшить объем данных о себе, который накапливается в интернете - надо лишь придерживаться простых практических шагов, - рассказали мне кураторы акции "Стеклянная комната". - Надеемся, что наш набор Data Detox Kit, материалы которого мы раздаем всем желающим, поможет людям по-другому взглянуть на сбор данных в интернете".

Заинтригованная, я решил попробовать. И вот что я выяснила.

День 1: НЕПРИЯТНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Суть первого дня, в общем, сводится к одному: как следует вас напугать, показав с помощью поисковиков, как много информации о вас можно найти в интернете.

Как интернет-журналист, да еще и из поколения миллениалов, я провожу значительную часть своей жизни онлайн, так что меня этим не напугаешь.

Очистив историю своего браузера, вы можете взглянуть на себя как бы со стороны, глазами другого человека, пробующего найти о вас в интернете все, что есть - фотографии, ссылки и прочее.

Мои результаты меня не удивили и не расстроили - но это потому, что я осознанно размещаю в интернете контент, связанный с собой.

Ничего особо тревожного не находилось - до тех пор, пока я не начала экспериментировать с альтернативными поисковыми системами.

DuckDuckGo - некоммерческий сайт. В отличие от Google, он не заинтересован в сборе информации, почерпнутой из истории ваших поисковых запросов, или в предоставлении вам персонализированных результатов поиска (так что пользование DuckDuckGo уменьшает объем данных о вас, отправляемый в интернет на хранение помимо вашей воли).

Этот поисковик, однако, предлагает автозаполнение, продолжая фразу, которую вы начинаете вводить, теми словами, которые уже использовали пользователи других поисковиков - Yahoo, Bing или "Яндекс".

И в то время как Google пытался дополнить мои имя и фамилию словом Би-би-си ('Sophia Smith Galer BBC'), DuckDuckGo после имени предлагал слово "либерал" ('Sophia Smith Galer liberal').

Можно, конечно, найти много причин, по которым кто-то на каком-то этапе решил осуществить такого рода поиск. Кто это был - кто-то из моих работодателей? Фолловеров из "Фейсбука"? Почему это было - из-за какой-то из моих статей? Кто знает…

Так или иначе, это проливает свет на то, какое влияние могут оказывать простые поисковые запросы других людей на ваше цифровое "я", сформировавшееся в интернете. И это довольно убедительный пример.

День 2: ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ

"Гугл - это ваша самая близкая подружка?" - задает мне, казалось бы, безобидный вопрос Data Detox. Погодите, я знаю, что провожу массу времени онлайн, но у меня есть и жизнь вне интернета, не надо так шутить.

Но, как выясняется, мою самую близкую подружку и впрямь зовут Гугл.

Программа "Детоксикация данных" интересуется, какой информацией вы делитесь с компанией Google, а потом спрашивает, готовы ли вы поделиться тем же самым со своим лучшим другом.

Я пользуюсь браузером Chrome, приложением Docs, почтой Gmail, сервисами Translate, YouTube и Maps, и это значит, что я все время рассказываю "Гуглу" (вдохните глубже, держитесь крепче):

где нахожусь,

каким гаджетом пользуюсь,

чем интересуюсь,

над чем работаю,

что пишу другим людям,

в каком банке хранятся мои деньги,

к каким врачам обращаюсь,

кто у меня интернет-провайдер,

значение каких слов на иностранных языках я ищу,

чему я хочу научиться,

какую музыку люблю слушать,

где именно и как часто бываю за границей,

и вообще - все мои тайные желания.

Конечно, моя лучшая подруга многое обо мне знает - но далеко не так много.

Мой смартфон - не "Андроид", иначе он бы еще сообщал о моих голосовых запросах и Google знал бы, как звучит мой голос.

Вы можете уничтожить данные о себе, которые хранятся у "подружки по имени Гугл", и программа "Детоксикация данных" объясняет, как это сделать.

День 3: НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВАС ЗНАЕТ "ФЕЙСБУК"?

Этот день был довольно интересным - я обнаружила, насколько меньше информации о себе я стала помещать в "Фейсбуке".

Еще примерно полтора года назад глава этой медийной компании пожаловался на то, что пользователи меньше делятся данными о себе - и это на самом деле так.

Если я помещаю пост о том, что ела сегодня на завтрак, я делаю это в "Инстаграме", а если делюсь впечатлением от прочитанной статьи - то в "Твиттере", а не в "Фейсбуке", как раньше.

В результате у многих фейсбучные профили превратились в заброшенную цифровую свалку старых, порой еще детских, постов и фотографий, за которые теперь неловко.

Может быть, пришло время вычистить всё это?

День 4: ПОИСКИ И БЛУЖДАНИЯ

Каждый раз, когда вы ставите свой "лайк" в соцсетях, вы даете знать сторонним компаниям, что именно вам нравится, какие страницы вы посещаете и какой у вас IP-адрес.

Все это отслеживается с помощью так называемых трекеров, которые бывают видимые и невидимые. И те, и другие следят за вашим поведением и привычками в интернете.

И чем большее количество трекеров на разных вебсайтах имеет компания, тем четче ее представление о ваших привычках.

Установки приватности, предлагаемые по умолчанию, не такие уж и приватные - поэтому "Детоксикация" советует вам уточнить их или поменять режим работы в интернете на "приватный", как в "Сафари", или "инкогнито", как в "Хроме" (что отключает сохранение истории ваших интернет-странствий и запросов).

Можно также скачать специальные дополнения и расширения для браузеров, которые запрещают трекерам шпионить за вами.

Полезно знать, что сайты, адрес которых начинается с "https", а не с обычного "http", обеспечивают дополнительную шифровку передаваемых вами данных.

"Детоксикация", правда, предупреждает: "Приватный (или инкогнито) режим всего лишь предотвращает получение определенной информации трекерами и вебсайтами, но не делает вас невидимым и анонимным!"

День 5: ПОДКЛЮЧЕНИЯ

"Ваш телефон видит смысл своего существования в том, чтобы постоянно и при каждом удобном случае громко кричать: "я здесь!", "вот он я!", "это я-я-я-я!" и при этом стараться подключиться к любому имеющемуся каналу", - отмечается в материалах набора "Детоксикация данных".

Наши смартфоны находятся в постоянном поиске сетей wi-fi и Bluetooth. И если вы, например, назвали свой айфон "Телефон Джона", то представьте, сколько человек уже знают ваше имя, когда вы едете в вагоне метро?

Когда вы поймете это, вам наверняка, как и мне, захочется назвать свой смартфон как-нибудь необычно или смешно - скажем, "спецсеть ЦРУ" или "секретная база спутников-шпионов".

Еще один пугающий момент - данные о местонахождении. Отключая wi-fi и Bluetooth, когда вы ими не пользуетесь, не забудьте и минимизировать количество информации о вашем местонахождении, которой вы делитесь (между прочим, совершенно бесплатно).

Когда начинаешь разбираться с тем, как работает в вашем смартфоне сервис определения местоположения, становится пугающе ясным: любой, кто получит доступ к этим данным, будет знать, где вы живете, где работаете, где проводите свободное время, и вообще - какой образ жизни вы ведете.

Только представьте себе все возможные последствия. Начнем с того, что каждая сеть wi-fi, к которой вы подключаетесь, видит список всех тех сетей, к которым вы подключались в прошлом - а у большинства таких сетей очень хорошо идентифицируемые названия.

Скажем, ваш нынешний работодатель теоретически может понять из этого, что вы проходили собеседование в компании-конкуренте. Девушка, с которой вы встречаетесь, может увидеть те сети wi-fi, к которым вы подключались дома у своих предыдущих подружек.

День 6: БОЛЬШАЯ ЧИСТКА

Огромную роль в накоплении количества данных о вас играют приложения в вашем смартфоне. И если таких приложений более 40, то сборщики интернет-данных знают о вас очень много.

Так что самый простой способ начать переход на цифровую диету - удалить те из них, которыми вы не пользуетесь.

Впрочем, можно справиться и с теми приложениями, без которых вы не представляете свою жизнь - для меня, например, это соцсети. Их установки приватности можно сделать куда строже.

Кроме того: вы никогда не думали об альтернативных вариантах популярным программам - таких, которые выполняют свою работу ничем не хуже, но зато не заинтересованы в продаже информации о ваших привычках?

Простой пример, который приводит "Детоксикация", - это "Скайп". Аналогичные программы - Jitsi Meet или Signal - предлагают вам тот же набор услуг, но без коммерческой заинтересованности в ваших данных.

День 7: ЗА КОГО ОНИ ВАС ПРИНИМАЮТ?

"Фейсбук" и "Гугл" сооружают ваш интернет-профиль, основываясь на том, какую информацию о вас можно продать рекламодателям. Вы можете посмотреть на свой профиль, зайдя в раздел Ad Preferences ("Рекламные настройки").

Выяснилось, что "Гугл" знает, сколько мне лет - и всё (по крайней мере, так мне представляется).

"Фейсбук" тоже информирован обо мне не так хорошо, как я думала: оказывается, я работаю в здравоохранении (почему-то!), а еще я увлекаюсь автогонками и играми-стрелялками (вот это да!).

В чем он прав - так это в том, какими устройствами я пользуюсь для выхода в интернет. Кроме того, "Фейсбук" считает, что я опытный пользователь современных технологий и… "активный покупатель".

Такой профиль помогает "Фейсбуку" понять, какого рода рекламу мне предлагать. Так что когда вы обновляете информацию в соцсетях, сообщая о новом месте работы, о свадьбе, о рождении ребенка, вы как бы говорите: мои привычки как покупателя вот-вот изменятся.

Звучит вроде бы невинно, но есть здесь и темная сторона. Профилирование при помощи психометрических методов использует эти данные, чтобы предположить, как вы склонны голосовать на выборах или что вы думаете о тех или иных членах общества.

Например, компания Facebook позволяла рекламодателям целенаправленно обращаться к группе "ненавидящих евреев" или исключать определенные расовые группы.

Известно, что в 2016 году страховая компания Admiral разрабатывала приложение, которое помогало бы определять стиль вождения человека по тому, как много восклицательных знаков он употребляет в своих постах.

Так может быть, стоит иногда подумать, прежде чем следующий раз нажать на "я согласен", не утруждая себя (как обычно) прочтением условий конфиденциальности?

День 8: СОЗДАЕМ СЕБЯ ОБНОВЛЕННОГО

Если вы не хотите, чтобы пузырь хранящихся в интернете данных о вас снова надулся до неимоверных размеров, "Детоксикация" предлагает установить для себя напоминания - еженедельные или ежемесячные - о необходимости поменять пароли, вычистить историю браузера и проверить еще раз, что там собирают о вас соцсети.

Data Detox предлагает список альтернативных некоммерческих приложений и советует завести отдельные почтовые аккаунты для разных сфер жизни.

Вы можете сами попробовать очистить свою цифровую жизнь от токсинов с помощью Data Detox. "Предупредите об этом своих друзей и родственников, это важно, - говорится в его материалах. - Все, что мы делаем онлайн, имеет значение".

"Каждый раз, когда кто-то ставит на вас тэг, упоминает вас или загружает какие-либо данные, касающиеся вас, он добавляет кирпичиков в ваш постоянно растущий онлайн-профиль - как бы вы ни старались затормозить его разрастание".

София Смит Гейлер, BBC Future