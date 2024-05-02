«Паспорт с визой пришел в последний день запланированной поездки» 2.05.2024, 9:30

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Белорусы рассказали, как обстоят дела с шенгенскими визами прямо сейчас.

Наступил май — возможно, стоит не спеша подумать о визе. В таком духе можно было рассуждать в доковидные времена.

Сейчас май — это крайний срок, чтобы успеть открыть шенген для летнего отдыха, а в некоторые посольства очередь нужно ждать и вовсе десять-двенадцать месяцев.

Так что шансы успеть к летнему отдыху есть всегда, вопрос только в каком году. Узнали, насколько сильно изменилась ситуация с визами с 2023-го, какие остались рабочие варианты и сколько это вообще стоит.

За комментарием журналисты onliner.by обратились к Кристине Воропаевой — руководительнице туристической компании Lime Travel, которая специализируется на открытии виз.

Как изменилась ситуация за год?

Первый вопрос про сравнение с прошлым годом — и ответ сразу же неутешительный.

— Прошлой весной-летом вариантов открытия визы было гораздо больше. По сути, посольства остались те же, но из-за количества выдаваемых мест ситуация усложнилась.

Например, в прошлом году можно было податься на испанский шенген в Москве. Туры на подачу собирались постоянно, и это сильно разгружало обстановку в Минске. Но Испания изменила систему записи — теперь записаться что на Минск, что на Москву стало достаточно сложно. Ни для кого не секрет, что делается это для того, чтобы бороться с регистраторами. Но новая система усложнила жизнь и обычным заявителям. Собрать группу в 50 человек на Москву и записать всех на одну дату, как в прошлом сезоне, крайне сложно.

Если говорить о Германии, то в прошлом году запись шла ориентировочно на три-четыре месяца вперед, сейчас — на восемь-одиннадцать. Точнее, через этот срок только сообщат, на какое число человек записан на подачу. Так что, грубо говоря, запись идет на год вперед, если заняться вопросом визы прямо сейчас.

Прошлым летом одной из основных опций была Италия. Места выдавали как аккредитованным агентствам, которые имеют право подавать большие группы под туры, так и индивидуальным заявителям, и мест было достаточно. И весной, и летом можно было записаться на обычную туристическую или гостевую визу.

В этом же году итальянское и французское посольства отдали предпочтение аккредитованным агентствам. В итоге индивидуальным заявителям мест практически не остается. Поэтому, по сути, эти опции сейчас недоступны.

Еще один популярный вариант — Польша. Мы говорим о шенгене типа C — гостевых, туристических и деловых визах, не берем в расчет учебные, рабочие и иные визы типа D. Несмотря на то что посольство выдает даты, их катастрофически мало. Более того, как вы могли слышать, изменилась система записи. Теперь в момент регистрации нужно проходить верификацию с паспортом. Это усложнило жизнь не только регистраторам, но и обычным людям, потому что пройти систему верификации там — большая проблема. Пока вы пытаетесь с этим разобраться, даты улетают. Обычно их разбирают за одну-две минуты. Ждать записи нужно ориентировочно один-три месяца.

Основные варианты: Греция и Испания

И все же ставить крест на отпуске на морском побережье рано. Рабочие варианты существуют. Кристина называет два основных: Греция и Испания. Хотя и добавляет: все турфирмы ожидали, что испанское консульство увеличит количество выдаваемых мест, а в действительности все вышло ровным счетом наоборот.

Греция. Записаться ориентировочно можно на месяц вперед, но в сезон срок может вырасти до полутора месяцев, причем это касается как Минска, так и регионов. Рассмотрение документов с момента подачи занимает еще три-четыре недели. Так что, даже если заняться этим вопросом в ближайшие дни, рассчитывать на поездку можно не раньше начала июля. Важное условие: авиабилеты обязательно должны быть выкуплены, бронирование не пройдет. И какой бы ни была визовая история, в 99% случаев визу ставят под даты поездки. Зато в греческом посольстве стало намного меньше отказов — часто без визы остаются те, кто подается в несезон.

Испания. Многое зависит от удачи: ждать запись можно от одного до трех месяцев. С момента подачи визу можно запросить минимум на шесть недель вперед. Условно говоря, если подаетесь 1 июня запросить визу можно только с 15 июля. Получить визу в срочном порядке не выйдет. При этом Кристина подчеркивает, что визу можно запросить и на шесть месяцев вперед, что очень актуально с учетом нынешних тенденций записи (относится к любому посольству). Чаще всего в испанском консульстве ставят визы на месяц: однократные, двукратные или мульти. Визы даже на три месяца выходят крайне редко, несмотря на предыдущую визовую историю.

Кристина отмечает:

— В идеале о визе стоит позаботиться за три-четыре, а то и за пять-шесть месяцев.

Но если визу нужно получить как можно скорее, варианта два: Греция и Испания — и скрещенные на удачу пальцы. Запись на подачу и рассмотрение документов в сумме займет примерно один и тот же срок — от двух месяцев.

Гостевые визы и визы под тур

Казалось бы, больше говорить не о чем. Но во всех ситуациях есть исключения. Например, визу можно открыть под тур. Последние несколько лет надежным вариантом для этого была Венгрия, но в нынешнем году и тут возникли нюансы. Даже аккредитованным агентствам не хватает мест на подачу, и фирмы вынуждены отменять туры. Кстати, у Венгрии есть особое условие: отель должен быть не просто забронирован, а обязательно выкуплен, иначе у заявителей даже не примут документы. Но если уже удалось податься, результат может быть самым непредсказуемым: от шенгена под даты поездки до визы на несколько лет.

Еще один вариант — гостевые визы по приглашению. Такие опции есть в любом посольстве: итальянском, польском, французском, немецком и других.

— Если приглашение в Италию от близкого родственника, могут назначить дату подачи на ближайшее время. Такую систему хотят ввести и в немецком посольстве. Но как это будет реализовано на практике, пока непонятно.

Новая опция: Болгария и Румыния

В конце марта стало известно, что с апреля шенгенские визы белорусам будут выдавать Болгария и Румыния — с 1 января обе страны вступили в Шенгенскую зону. Интересуемся у специалиста: это хоть как-то повлияло на ситуацию с визами?

— Оба посольства сейчас не обладают ресурсами, чтобы обрабатывать огромные потоки заявок. Соответственно, когда они выдают места, те разлетаются за минуту. Дат в свободном доступе нет. Кроме того, Болгария ввела правило: должны быть выкуплены и авиабилеты, и отели. Так что без подготовки податься на эту визу не выйдет.

На Румынию мы лично не подавали, решили занять выжидательную позицию и посмотреть, что будет. Даты, к слову, разлетаются точно так же быстро. Но те экспериментаторы, кто пошел в числе первых, — а это около 20 человек — получили в большинстве своем однократные визы под поездку. Пока на эти посольства больших ставок мы бы не делали, нужно месяц-два понаблюдать, пока сложится полная картина.

Визовая история

Напоследок уточняем: имеет ли все-таки значение предыдущая визовая история? И то, использовали ли предыдущую визу по назначению?

— В немецком консульстве в принципе туристические визы ставят хорошо. Если была визовая история, могут открыть и на год, и на два. С гостевыми ситуация еще лучше: в чистый паспорт нередко ставят сразу на год. Но исключения, конечно, бывают.

Итальянцы самые лояльные, но к ним пока не пробиться. В чистые паспорта могут поставить и сразу на полгода. В паспорта с визовой историей за три последние года открывают и на год, и на два. Французское посольство тоже всегда считалось очень лояльным, но в этом году, к сожалению, мы наблюдаем несколько иную картину.

Так что и для Италии, и для Франции, и для Германии визовая история играет роль. Но важно понимать, что учитываются только последние три года. Кристина рекомендует обязательно сохранять копии виз из предыдущего паспорта, если его поменяли. Не сохранили — считайте, паспорт у вас чистый. По базе предыдущие визы никто не проверяет. А вот для Испании и Греции визовая история не важна: результат для всех примерно одинаковый.

— Отдельный вопрос — целевое использование предыдущей визы. Если вы сделали, к примеру, испанскую визу и поехали по ней в Грецию, повторно подаваться через Испанию мы не рекомендуем. В посольстве могут запросить подтверждения пребывания в Испании, и если их нет, могут даже поставить отказ.

Греческое посольство, наоборот, в этом отношении не такое строгое. Итальянцы и французы не принципиальны в этом вопросе. А вот в немецком консульстве часто спрашивают, как были использованы предыдущие визы. Если в Германии по предыдущей немецкой визе вы так и не побывали, от подачи в это посольство рекомендуем воздержаться.

И конечно, мы не можем пропустить вопрос о стоимости виз. По словам Кристины, цены довольно быстро меняются. Но прямо сейчас средние прайсы среди агентств по Минску такие:

Испания — 600 рублей.

Греция — 450 рублей.

Польша — 600 рублей.

В стоимость входят запись на подачу и помощь с подготовкой документов. Дополнительно оплачивается консульский сбор и сервисный сбор визового центра.

Реальные кейсы: «Паспорт с визой пришел в последний день запланированной поездки»

Для полноты картины мы решили расспросить белорусов, которые получали визы этой зимой или весной.

Испания

Наталья вместе с молодым человеком открывали испанский шенген. Это третья виза за последние полтора года. До этого было две греческие — под туры. В этот раз пара решила отправиться в автобусный тур в Испанию, так что все билеты и отели были оплачены перед подачей на визу.

Но ответ снова оказался не слишком радостным: у обоих виза ровно под даты поездки. Подавали в один и тот же день с разницей в полтора часа — паспорт Натальи вернулся через три с половиной недели, а ее молодому человеку пришлось ждать больше месяца.

Разница, хоть и незначительная, была и в самих шенгенах: ей дали мультивизу на 15 дней, а ему — однократную на 13 дней (впритык на даты поездки).

— Что касается стоимости, то в визовом центре мы заплатили по 463,39 рубля с человека и еще по 125 рублей за «услуги программистов» — как мы поняли, с помощью ботов забронировали все места на подачу и их перепродавали; также в €10 в эквиваленте обошлись услуги турагентства по подготовке документов на подачу, — рассказывает Наталья.

В итоге двухнедельная виза обошлась в 625 рублей каждому.

Германия

А вот Инна явно вытащила счастливый билет — ей открыли немецкий шенген на пять лет. Правда, визу пришлось ждать девять месяцев, но результат явно того стоил. Записалась девушка в июне, дату подачи назначили в ноябре — на февраль. Кстати, к услугам агентств Инна не прибегала, записаться удалось самостоятельно: у нее было официальное приглашение от друзей из Германии.

Греция

Сразу несколько читателей рассказали нам о получении греческого шенгена. Так, Юля помогала открывать визу отцу. До этого у него не было визовой истории, поэтому сразу решили обратиться в агентство. Отзывы других клиентов о сроках подачи так напугали, что выбрали VIP-подачу. Туруслуга стоила 390 рублей, еще 170 рублей нужно было оплатить в самом визовом центре.

На подачу записали очень быстро — на следующую неделю, а сам паспорт вернулся еще через две. В турагентстве сразу предупредили: хотите рассчитывать на положительный результат — билеты придется выкупить до подачи. В итоге мужчина получил однократную визу даже дольше, чем на даты поездки — почти на месяц, но со сроком пребывания в шенгенской зоне 14 дней.

А вот история другого нашего читателя оказалась куда менее оптимистичной. Парень собирался в Грецию по делам — попасть в страну ему нужно было, чтобы посетить мероприятие в определенные даты. Начиналось все неплохо: его записали на подачу 2 апреля, а визу он запросил с 26-го числа по 30-е. Правда, к нужному сроку паспорт не успел вернуться из посольства. Курьер доставил его только 30 апреля — в день окончания поездки.

Что же оказалось в паспорте? Виза на 15 дней, но с возможностью пребывания в шенгенской зоне только в течение 5 дней — ровно столько, сколько он запрашивал изначально. Молодой человек обращался за помощью в агентство. Виза, которой он так и не смог воспользоваться, в итоге обошлась ему в 450 рублей.

Испания

Это не единственная драматичная история о получении визы от наших читателей. Так, через тернии к шенгену пришлось пробиваться и Андрею.

— Свой день рождения я хотел встретить за границей. Готовиться начал заранее, так как понимал, что с визами все напряженно. Обратился в визовое агентство в начале декабря 2023 года — поездку планировал на начало мая 2024-го. Агент сказал, что времени еще полно и что он запишет меня без проблем. Предложил испанскую визу — обещал записать на нее в течение января. Еще был вариант с греческой (сразу я собирался в Грецию), но мне сказали, что высок риск отказа.

Так прошли декабрь и половина января. Все это время ответы были примерно одинаковые: «Все хорошо, не переживайте, все сделаем. Ждем раздачу слотов». Когда требовал конкретики, говорили: «Можете вернуть деньги». А то, что время уже потрачено, их не интересовало.

Позже агентство предложило мне перейти на запись через VIP-зал. Сказали, что на нее выделяют больше слотов и что тут уж точно все получится, но нужно доплатить. Подбодрили в духе «вот-вот, и уже можно готовить документы». Я согласился. Все это время в своем TikTok они продолжали рассказывать, как успешно записывают всех. На мой комментарий «Ребята, я жду с начала декабря, когда уже?» ответили: «Порешаем!» Это цитата — видимо, пересмотрели «Слова пацана». Но так ничего и не порешали.

Когда наступил февраль, я уже был очень напряжен: время идет, с записью ничего не понятно, плюс после подачи паспорт ждать еще до шести недель. На все это наслаивалась моя командировка в Турцию в середине марта. Но выход я нашел: сделал второй заграничный паспорт — с ID-картой это возможно.

В итоге в середине февраля я обратился за помощью в еще одно агентство. Но от услуг первого не отказался: думал, вдруг у них все-таки еще получится записать?

Не знаю, каким чудом, но новое агентство записало меня на начало марта в испанский визовый центр в Минске. Паспорт я забирал через три недели. Дали однократный шенген — большего я, если честно, и не ожидал, но все равно обидно.

Первое агентство, кстати, к концу февраля (спустя почти три месяца ожиданий) признало, что «порешать» у него не получится. Написали, что не могут записать «по техническим причинам», и потребовали (именно так) написать заявление на возврат денег. Они их вернули, но меньше, чем нужно: сказали, комиссия банка. Ни извинений, ни визы, ни разблокировки в соцсетях от них нет. Но предложили обратиться через три-четыре месяца. Из приятного — мое путешествие состоится.

Но визу, если ничего не изменится, в ближайшие годы я делать не буду, это ад.

Этот вариант получения визы был не единственным, который предложили Андрею. Еще среди опций были деловая виза в Италию (€1200 в эквиваленте) и туристическая виза в Испанию с подачей в Москве — и подавать, и забирать документы нужно было лично.

Что касается стоимости, первому агентству Андрей отдал около 850 рублей: услуги агентства — 350 рублей плюс 200 рублей за VIP-подачу, сама виза — €35, транспортный сбор за доставку документов в Москву — около 80 рублей, отпечатки пальцев — €15 в эквиваленте, еще около €15 за страховку. Второму агентству Андрей заплатил 1200 рублей.