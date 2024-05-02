К чему приведет дипломатический скандал между Таджикистаном и Россией? 2.05.2024, 10:12

Российская политика становится все более ксенофобной.

Между Россией и Таджикистаном искрит. Российскому послу в Душанбе была вручена нота. В самой РФ началась «охота на ведьм», проверки мигрантов из Таджикистана, в страну не пускают тысячи граждан страны.

Какие политические последствия будет иметь такая пикировка Москвы и Душанбе? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Последствия этого конфликта будут негативными одновременно для двух государств, но надо понимать, что Таджикистан находится в сложной геополитической ситуации. Россия до настоящего времени рассматривалась (и, по сути дела, все еще рассматривается) руководством этой страны как главный стратегический союзник. Это известный факт, что значительная часть населения Таджикистана экономически завязана или на Россию, или на работу в РФ, или на получение так называемых ремитентов, средств, которые таджикские граждане зарабатывают в России, а потом переводят своим семьям.

Российская внутренняя политика становится все более ксенофобной, причем это часто касается даже граждан России нерусского происхождения. Сейчас в отношении граждан Центральной Азии проявляется тенденция на поиск какого-то внутреннего врага, особенно в условиях ситуации, сложившейся после террористического акта в «Крокусе», когда режим считает возможным часть ответственности за неспособность властей защитить население от терроризма перенести на мигрантов, что это они создают угрозу для безопасности и прочее.

При этом стоит учитывать, что Таджикистан входит в оборонный альянс созданный Россией. Думаю, это будет таким показательным моментом — будут ли сделаны таджикским руководством какие-то выводы касательно этой стороны сотрудничества с РФ. Но, честно говоря, я скептически к этому отношусь, потому что Таджикистан является режимом авторитарным. Достаточно посмотреть на карту и понять, что, скорее всего, он будет продолжать ориентацию на Россию.

Пока в странах Центральной Азии не начнутся какие-то более существенные социально-политические изменения, хотя бы минимальные движения в сторону более мягких, демократических форм правления, продолжение сотрудничества авторитарных правительств с Россией представляется самым вероятным сценарием. Здесь есть определенная логика — Россия вокруг себя концентрирует государства, которые типологически схожи с ее собственным режимом.

— Российская экономика во многом построена на мигрантах из Центральной Азии, тем более сегодня, когда многие россияне воюют в Украине. Может ли начаться массовый исход мигрантов из РФ?

— Я бы этого не исключал. Насколько он будет массовым — будет зависеть от того, как будет развиваться общая ситуация, как будет российское руководство реагировать на ситуации, которые привели сейчас к ухудшению отношений с Таджикистаном. Россия может просто ограничить въезд мигрантов из Центральной Азии. По-моему, уже сейчас начинаются эти процессы, когда граждан этих стран просто «заворачивают» при попытках въехать в Россию.

Если будет создана ситуация нетерпимости к мигрантам из Центральной Азии, не исключено, что определенная часть этих граждан просто выедет из России обратно на родину. В отдельных регионах, да и в самой Москве, мигранты являются довольно существенным подспорьем для решения каких-то экономических задач, на этом деле наживается значительная часть российского бизнеса. Даже та часть бизнесов РФ, которая завязана на каких-то коррупционных схемах в области миграции, начнет испытывать определенные трудности.

При этом не только граждане Таджикистана, но и граждане других стран могут чувствовать себя неуверенно, чувствовать себя в опасности. Такие случаи уже были раньше, когда эти граждане становились объектом расовых нападений. Насколько мне известно, были даже случаи со смертельным исходом.

Для мигрантов из стран Центральной Азии Россия — не самая лучшая возможность для проживания и заработка, но учитывая тяжелую ситуацию в самих этих странах, каким-то образом решать вопросы вне России у жителей этих стран тоже ограничены. Какие возможности у этих людей есть, куда им можно поехать? Если реалистически оценивать ситуацию, то Евросоюз для них, наверное, не совсем открыт. Китай — страна, где все регулируется и контролируется. Не думаю, что Пекин будет пытаться решить эту ситуацию, помогая гражданам этих государств. Так что они в настоящее время оказались в очень неблагоприятной ситуации.

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