В живописном месте недалеко от Минска продается дача в модном стиле «барнхаус» 1 2.05.2024, 10:07

Стоит как однушка в столице.

В живописном месте (примерно в 30 километрах по скоростной трассе от Минска) продается интересная дача с хорошим земельным участком. Дом в модном стиле «барнхаус» — абсолютно новый и готов принять новых хозяев, пишет realt.by.

Располагается дача в садовом товариществе «Рунь». Оно находится неподалеку от Национального аэропорта. Это — Московское направление (съезд с трассы М1). От МКАД до этих мест — около 30 километров.

В объявлении сообщается, что дом совсем свежий — он был закончен в этом году.

Общая площадь постройки составляет 109 квадратных метров. Все комнаты тут находятся на одном уровне. Дача состоит из кухни-гостиной и двух спален.

В гостиной есть второй свет.

Внутри дом отделан деревом, электрика − разведена. Мебели на даче нет, новые жильцы смогут обставить тут все по своему вкусу.

С двух сторон у дома с металлической крышей расположились террасы для уютных вечеров.

Отапливается дача печкой-камином на дровах. Есть вода и канализация (местная).

Дом стоит на просторном выровненном участке в 11 соток. Он примыкает к лесу. Несколько хвойных деревьев есть и на прилегающей к дому территории.

Само товарищество «Рунь» − небольшое и современное. Поселок состоит из восьми улиц с коттеджной застройкой.

Стоимость дачи — 65 тысяч долларов.