Белорусы самоорганизовались на границе и борются с «влезунами» 1 2.05.2024, 9:56

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Что происходит в огромной очереди на выезд из Польши в Брест.

В Польше 1 мая начались длинные майские выходные, магазины и торговые центры будут работать через день до понедельника. А в Беларуси в воскресенье, 5 мая, православные верующие отметят Пасху, да и не за горами длинные майские выходные.

Из-за этого ситуация на белорусско-польской границе кардинально изменилась: на выезд из Бреста в Польшу нет ни автомобильных очередей, ни автобусных. Зато появилась огромная очередь на выезд из Польши в Брест.

Журналисты BGmedia почитали приграничные чаты и рассказывают, что происходит на границе.

Сколько беларусы стоят в очереди на выезд из Польши в Брест

Во вторник, 30 апреля, и в среду, 1 мая, очередь к польскому пункту «Тересполь» держалась в пределах 4 км. В очереди стоят до 600 машин, если не считать «влезунов» и «ждунов», которые ездят рядом и ждут момента, чтобы вклиниться в очередь.

Из-за такой длинной очереди люди на автомобилях в среднем проходят границу за 20 и более часов. Некоторые отчеты белорусов, которые прошли границу 30 апреля и 1 мая:

«Заехали только что в красный коридор. Перед нами 4 машины. Приехали вчера в 16 часов, может чуть позже. Стояли от перекрестка после заправки, примерно 4,2 км. Уже 20 часов прошло. Вклиниваются в очередь после дьютифри и не только. Хочу поблагодарить ребят, которые бдили очередь всю ночь и будили водителей, чтобы подъезжали. Спасибо огромное! Все терпения и удачи».

«30.04. Авто. 08.16 встала в очередь (4,4 км до шлагбаума). 00.30 заехали к полякам. 2.30 встали на мост и простояли до 6.30. 6.30 белорусская. 8.00 свободны! Итого 24 часа. Отдельное спасибо полиции — очень слаженно и профессионально работают. Обе стороны погранперехода работали быстро и оперативно, просто действительно очень много машин».

«Итого. 30.04 в 12.00 был в 4,5 км от границы. В 6.00 въехал на переход, зеленый канал пустой. 6.05 стою на выезд из РП в РБ. Весь выезд забит машинами. Выехал с РП в 8.37 мост полный. 9.26 стою в зеленый канал 10».

«У меня через 25 минут тоже будет 23 часа на границе. Стою на ренген. По ощущению каждого второго отправляют».

«23 часа 30 минут на все».

«За 24 часа прошел обе границы, из РП в РБ».

Некоторые беларусы в своих отчетах отмечали, что проходили достаточно быстро польский пункт пропуска, а потом несколько часов ждали въезда в белорсуский пункт пропуска, который был забит автомобилями и автобусами. Так они намекали на медленную работу белорусских пограничников. Впрочем, другие путешественники отмечали, что обе стороны работали оперативно, поэтому никого винить не надо.

Прохождение границы на автобусе не такое напряженное. Некоторые белорусы стояли несколько часов перед въездом в пункт пропуска «Тересполь», другие сразу заезжали за шлагбаум и проходили границу быстрее. Также пользователи чатов отмечали, что прохождения белорусской границы затягивали проверки и допросы граждан Украины:

«Вчера выехал автобус в 22.05 из Польши. На границе польской были в 2.10утра. На белорусскую въехали в 7.40 и проехали в 11 утра. В 15.00 автобус был уже на автовокзале. Очередь была небольшая, но обрабатывали долго на обеих сторонах».

«Автобус. 22.30 приехали на границу, 07.00 проехали».

Как на границе польская полиция и неравнодушные белoрусы борются с «влезунами» и «ждунами»

Прохождение польско-белoруcской границы затягивается из-за «влезунов» и «ждунов» из Брестской области. Как правило, это «челноки», которые регулярно ездят из Бреста в Польшу и не желают стоять в общей очереди. Они мониторят участок очереди перед въездом в пункт пропуска «Тересполь» и вклиниваются туда при любой возможности. Это продолжается давно.

Эффективнее всего с «влезунами» борется польская полиция. Полицейские часто объезжают очередь и снимают ее на видео, а через некоторое время возвращаются и сверяют ее с той, что была на видео. Если они видят, что кто-то влез в очередь, то выгоняют его в конец.

О работе полиции у белoрусов, застрявших в очереди, восторженные отзывы:

«Полиции спасибо. За то что вылавливают тех кто мимо очереди пытается втиснуться. За 40 минут проехали 400 метров. Ну эти те кто хочет быстрее проехать — держите оборону на кольце. Очередь будет в 2 раза быстрее двигаться».

«На кольце полиция контролирует и не пропускает левых».

«Работает полиция и гораздо меньше людей вклинивается до кольца. Если ночью уедут, будет 20+ часов до заезда в пункт пропуска».

Ночью польские полицейские не следят за очередью, их работу на себя берут беларусы, которые стоят в этой очереди. Они самоорганизовываются и следят за тем, чтобы никто не вклинился в очередь. Также они будят уснувших водителей, чтобы очередь двигалась. Их работу в чатах описывают так:

«Всем кто до кольца, скооперируйтесь 4-5 человек и идите на кольцо не пропускать тех кто едет якобы машину на стоянку поставить. Пусть едут через Тересполь — по кольцу налево. Иначе время ожидания увеличится в разы. Дальше они разгоняются и остановить их уже труднее. А сразу за кольцом узкое место и пролезть тяжелее».

«Кто видит стоянку дьютифри — не пускайте влезунов. Так стоять будем до Нового года!»

«Кто стоит на кольце, перекройте машиной полосу, полиция сказала им ок, если только автобусы пускать. Как только ночная группа уехала вперед только и видно транзиты и Брест летит вперед. Вы тут не только так Пасху встретите, но и 9 мая».

Также белорусы советуют запастись средствами от мошек, которые активизировались в последние дни.