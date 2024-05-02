Крыса в бетоне Александр Сотник

2.05.2024, 9:48

Ответный бросок станет для Путина последним.

Залить бетоном такую большую пещеру не так-то просто, но возможно. Главное – иметь политическую волю коллективного Запада. 61 млрд долларов просто так не выписывается – тем более, стране, пораженной коррупцией. Просто было решено, что отступиться от Украины еще дороже. Ведь после такой победы Путин почувствует не просто безнаказанность, а прилив непобедимости. А это необходимо обломать. Беда запада в том, что он никак не может пойти на те же меры, что и Путин. Диктатору подфартило: Запад погряз в демократических процедурах, и не способен начать запросто бомбить Москву или Питер. Даже Воронеж бомбить не способен. Ему требуются веские основания, на рассмотрение которых уйдет немало времени, и только после этого, возможно, в каком-нибудь кабинете заговорят о «степени допустимости». Но не сейчас.

Пока что Украина, отхаркивая кровь и совковую шерсть, вынуждена отбиваться от наседающих на нее совкопитеков. Соблюдение законов для Запада – свято. Он не может просто так взять – и выкинуть Рашку из ООН. Что скажут страны третьего мира, которые, глядя на путинских мартышек, всерьез подумывают: а не пришить ли хвост обратно? Видите, как скачут совкопитеки, корча рожи и кривляясь с трибун? Как задорно стирают с лица земли дома в Харькове? Как бомбят Одессу? Наверное, так можно? А демократический Запад шелестит страницами законов и говорит: «Нельзя, и каждый факт агрессии получит свою оценку». До тех пор, пока он руководствуется буквой и духом закона – он имеет моральное право на жесткий ответ в будущем – со словами «а вот теперь все, последняя черта пересечена, и мы вынуждены нанести сокрушительный удар».

Главный вопрос – что же такое должно произойти, чтобы прозвучала команда «мочи пещеру полностью»? Главы МИД стран Балтии обвинили Россию в блокировании сигналов GPS над Балтийским морем. По мнению главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, блокировка GPS-сигнала в регионе – это «гибридная атака» России, которая представляет опасность для жителей стран Балтии. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уточняет: «Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать». Рашистские мартышки испытывают судьбу: рухнет вражья посудина или не рухнет? А случись катастрофа – уберут лапки от приборной панели и заверещат: «Это не мы! А ты докажи!..» И снова все утонет в рутине разбирательств, пока криминальная пацанва будет скалиться с трибуны каким-нибудь Небензей: «Разбирайся, начальник. Пиши, контора…» Пожалуй, даже спровоцированные катастрофы авиалайнеров не станут красным сигналом для окончательной команды «мочить». Что же тогда?..

Запад давно обозначил эту линию. Она ужасна в своей непоправимости, но понятна даже кремлевским макакам. Это – игры с ядеркой. Будь то спровоцированная авария на Запорожской атомной станции, оккупированной рашистами или намеренный ракетно-ядерный удар. Неважно, какой: тактический или стратегический. По этой причине рашисты и мечут свои монструозные полуторатонные бомбы по Харькову, хотя было бы куда проще садануть тактической ядеркой, а через неделю спокойно взять то, что от него осталось. Но пока что крыса вынуждена выцарапывать по задворкам пещеры новые десятки тысяч организмов, чтобы бросить их на штурм Харькова, взятие которого можно было бы объявить великой болотной победой. Только вот получится ли его взять мясной массой в двести или триста тысяч? Даже полмиллиона рашистского скота для взятия такого города будет недостаточно.

Пересечь критическую черту Путин сможет только при угрозе потери Крыма. Тогда, сославшись на свою пацанскую ядерную доктрину, он слетит с катушек и отдаст приказ. Трудно сказать, в каком психическом состоянии будет находиться диктатор, и насколько массированным будет запуск ракет, но именно факт применения ядерного оружия поставит его вне закона мировой цивилизации, а сама пещера превратится в анклав ядерных террористов. И в этой исторической точке можно будет обнулять ее имитационную государственность: выгонять из ООН, разрывать дипотношения и обрушивать на пещеру весь массив гнева человеческого. Предпосылки к подобному сценарию просматриваются уже сейчас: к примеру, США положили начало в деле конфискации замороженных активов пещеры с дальнейшей передачей их Украине, после чего в полушариях пацанвы заискрило. Медведев овладел трехлитровой Финляндией, а Набиуллина процедила, что на схематозников это не повлияет, однако недавний визит Блинкена в Пекин чреват обрушением целой цепочки китайских схем. Не случайно и то, что западные институты отказываются признавать крысиное переучреждение легитимным. Россия мутирует в недо-государство, которое возглавляет диктатор-самозванец, черепом дрейфующий от психушки к избушке.

Понимая опасность «ядерного финала» с амплитудой вариативности – «от одного до десяти баллов» – Макрон предлагает использовать французское ядерное оружие для усиления европейской безопасности. Британия переходит на экономику военного времени, Италия готова отправить в Украину Storm-Shadow, Польша повышает боеготовность, страны Балтии проводят учения НАТО. Керченский мост дрожит в предчувствии неизбежности, а удары по рашистским объектам в Крыму – все чаще и плотнее. А после получения серьезных объемов военной помощи от США станет совсем горячо. Крысе подпаливают шерсть, вынуждая высунуться из норы и совершить ответный бросок. Который станет для нее последним.

Александр Сотник, sotnik-tv.com