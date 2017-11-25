Новым лидером польской партии «Nowoczesna» стала Катажина Лубнауер 25.11.2017, 18:40

Катажина Лубнауер

Фото: tvn24.pl

Ее избрание стало небольшой сенсацией на польской политической сцене.

Польская партия «Nowoczesna» избрала нового председателя. Им стала Катажина Лубнауер, которая получила 149 голосов, ее оппонент Ришард Петру - 140 голосов, сообщает rp.pl.

В настоящее время Катажина Лубнауер является главой клуба «Nowoczesnej». «Результаты показывают, насколько равным был этот поединок», - сказала она вскоре после объявления результатов.

На пресс-брифинге после объявления результатов Лубнауер заявила о своем желании поговорить с прежним руководителем партии Петру с целью «поиска общей формулы, в которой он хотел бы работать в «Nowoczesnej»». «Я считаю, что очень важно, чтобы как создатель партии, как человек, который ввел ее в парламент, у него было важное место в ней», - сказала она.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы соединить всех в «Nowoczesnej», чтобы всех тех, кто голосовал независимо за какого кандидата, объединить в один организм», - подчеркнула она.

Справка

«Nowoczesna» - либеральная политическая партия Польши центрального характера, созданная в 2015 году экономистом Ришардом Петру. До ноября 2017 года полное название партии звучало «Nowoczesna Ryszarda Petru».

Партия получила 7,6% голосов на парламентских выборах Польши в 2015 году, получив 28 мест в Сейме.