Как минчане преобразили «двушку» за $5900 25.11.2017, 19:53

Белорусы своими руками за 1, 5 месяца отремонтировали квартиру, сэкономив круглую сумму.

Оnliner.by опубликовал рассказ Юлии об экспресс-ремонте квартиры в минской «панельке». На создание обстановки и уюта в стандартной «двушке» понадобилось всего полтора месяца и около $5900. Дизайнерскими находками квартира не удивляет, но такой задачи в данном случае и не стояло. Своей цели супруги добились: сэкономили деньги на услугах мастеров и не стали растягивать ремонт на долгие месяцы:

- Летом 2013 года и в нашей жизни случилось счастливое событие — прожив 9 лет на съемных квартирах, мы с супругом получили ключи от новенькой панельной двушки в 59 кв. м. Перед нами стояла непростая задача — сделать ремонт в минимально короткие сроки и за небольшие деньги, не хотелось больше платить дядям и тетям кругленькие суммы. Приложив максимум усилий и терпения на поиски оптимальных соотношений цена-качество и максимально выполнив работы своими руками, мы сумели вложиться в относительно небольшую сумму. Все расходы были занесены в архивную тетрадочку, чеки сохранялись.

Ну что же, нельзя было терять ни минуты… На просторах интернета нашли интерьеры, которые были нам по душе. Решили сделать обстановку нейтральной, спокойной, дабы в любой момент можно было дополнить и разнообразить атмосферу квартиры какими-то яркими и интересными деталями. Ремонт начался…

Первым этапом были работы по электрике. Так как муж инженер-энергетик, все работы по этой части легли на его плечи. Чтобы ускорить процесс, позвали на помощь друга с работы. Перенесли в нужные для нас места розеточные блоки, развели проводку. Розетки и выключатели брали самые простые — от отечественного производителя. К слову, за 4 года ни одной неисправности не случилось. Помимо люстр в каждой комнате, в квартире установили 25 точечных светильников. Электрика нам обошлась в $183.

Далее приступили к сантехническим работам. Здесь пришлось обратиться за помощью к профессионалу. Собственно помощь сантехника понадобилась в спайке труб, установке кранов с байпасом на полотенцесушитель и выборе правильных материалов. Все остальное (установка полотенцесушителя, смесителей, раковин, сифонов, унитаза, подключение стиральной машины, сантехники на кухне и т. д.) супруг делал сам. Сантехника нам обошлась в $315.

Потолки у нас комбинированные — подвесной и натяжной. Дизайн потолков и расстановку на них светильников прикинули в AutoCAD. Основными критериями были простота и функциональность. Ввиду отсутствия опыта в монтаже подвесных потолков из гипсокартона был приглашен знакомый специалист в этой области. С его помощью были подвешены, проклеены и покрашены все гипсокартонные потолки и откосы на окнах.

Со стенами в квартире нам, можно сказать, повезло: они оказались достаточно ровными. Штукатурить понадобилось только под плинтус и стены в одной комнате. В остальных комнатах — два слоя шпатлевки, и стены под обои готовы. В прихожей нарастили стену гипсокартоном для монтажа вместительного шкафа-купе. На выравнивание стен, монтаж и покраску гипсокартона мы потратили $1410.

Натяжные потолки установили специалисты по объявлению максимально быстро и за умеренную цену. Все натяжные потолки нам обошлись в $400.

Затем пришло время определиться с материалом облицовки стен в ванной и санузле. В этом моменте было несколько решающих факторов:

- до окончания аренды старой и переезда в новую квартиру оставалось очень мало времени, а плиточники-профессионалы вечно заняты;

- хорошая плитка и работа по укладке стоит больших денег, которых почти не осталось;

новый дом мог дать усадку и испортить всю картину.

Приняли решение положить плитку только на полу в кухне, ванной и туалете, а глобальные плиточные работы отложить на будущее, когда разбогатеем. В общем, от плитки на стенах мы отказались. Стены в ванной зашили пластиковыми панелями по обрешетке. В санузле поклеили обои. В итоге сэкономили на материалах и на зарплате специалистам по укладке плитки. Результат получился очень даже неплохой —дешево и сердито. Унитаз и ванную оставили от застройщика. Плитка на пол и пластик на стену обошлись в $768.

В остальных комнатах на пол уложили ламинат. Свой выбор остановили на ламинате Egger в цветовом тоне «венге». Закупали его у первого поставщика, что сэкономило нам около $200. Я раскладывала и склеивала подложку и иногда помогала мужу стыковать ламинат на длинных участках. С укладкой ламината супруг справился на ура — ни одного шва, ни одного порожка между комнатами. Ламинированные полы обошлись нам в $698.

Двери искали в одной цветовой гамме с ламинатом. Объездив немалое количество магазинов и рынков, нашли подходящий вариант межкомнатных дверей от отечественного производителя. 5 дверей вместе с фурнитурой и помощью в установке обошлись нам в $1165. Входную дверь муж снял прямо со стенда производителя со 100%-й оплатой, с неплохой скидкой в 20%. Она обошлась нам в $340.

И вот ремонт близился к своему логическому завершению. Осталось поклеить обои. Здесь вопрос о найме специалистов даже не стоял. Сделали это сами. Первые две комнаты клеили с мужем. И тут то ли от усталости, то ли от нехватки времени начались споры и разногласия… Недаром говорят: хочешь проверить отношения — поклей вместе обои. Проверять дальше мы не стали, и я на помощь позвала подругу. Со скоростью света мы справились с оставшимися комнатами. Правда, случился один неприятный момент. Очередным вечером были поклеены обои в прихожей. Придя в квартиру на следующий день, увидели страшную картину. Все обои лежали на полу. Всему виной был некачественный клей. Благо обои были хорошие, и мы без труда приклеили их обратно, купив уже проверенный клей. Качественные флизелиновые обои на всю квартиру, включая фотообои, напечатанные под заказ, обошлись в $550.

Ремонт от старта до переезда занял 1,5 месяца. Работали до часа ночи, плюс несколько недель отпуска. Переезд стал возможным после обустройства кухни, туалета, ванной комнаты и маленькой комнаты. Наведением марафета, установкой плинтуса и исправлением мелких недоделок мы с мужем занимались уже после переезда.

Мебель, нажитая за годы скитаний, частично переехала с нами, частично куплена новая, частично собрана собственными руками уже после новоселья. Мебель в стоимость ремонта мы не включали. Весь ремонт «до копейки» обошелся нам в $5884. Нужно учесть неоспоримый факт, что цены в долларовом эквиваленте на материалы и работы в 2013—2014 годах (когда выполнялся ремонт) были выше в 1,5—2 раза, чем сейчас. Проанализировав стоимость ремонтов нескольких наших знакомых, мы сделали вывод, что нам удалость сэкономить 50—60% от средней рыночной стоимости. Самое главное, что спустя год с небольшим мы обзавелись потомством и живем дружно и счастливо.

P.S. Правду говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное: пластик в ванной так и не заменен на плитку по сей день. Но, как ни странно, так и не потерял своего вида.