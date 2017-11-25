Фотофакт: Границу с Польшей пересекают три потрясающих ретромобиля 25.11.2017, 22:51

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Персонал пункта пропуска «Брузги-Кузница» видел не меньше уникальных авто, чем посетитель самой именитой автовыставки.

Транспортировка дорогостоящих Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini через границу чуть ли не обычное дело. Но позавчерашние гости удивили всех.

На стоянке с польской стороны задержались три ретромобиля, от которых проезжающие мимо не могли оторвать взгляд. Читатели АвтоГродно прислали в редакцию несколько фотографий.

Фото: autogrodno..by

Фото: autogrodno..by

Фото: autogrodno..by

Судя по блеску на лакокрасочном покрытии автомобилей – ретротехника находится в изумительном состоянии.

Читатели обратили внимание, что автомобили стоят на той самой стоянке, где и краденый грузовик DAF, задержанный польскими таможенниками 21 ноября.

– Есть надежда, что автомобили поставили на эту парковку до выяснения каких-то обстоятельств. Может быть, на них не хватило каких-то документов, которые подвезут в ближайшее время, – высказал надежду читатель Андрей.

А другой читатель Евгений, смог вблизи запечатлеть ретромобили. Два из них оказались автомобилями марки Rolls Royce.

На одном есть даже табличка: Rolls Royce Franklin 1928:

Фото: autogrodno..by

Фото: autogrodno..by

Фото: autogrodno..by

Фото: autogrodno..by