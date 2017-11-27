Белорусское «Евровидение» снова отдадут Дробышу? 2 27.11.2017, 22:20

Фото: СтарХит

Российский композитор признался, что действительно думает об участии в конкурсе.

Белтелерадиокомпания пока не объявила прием заявок на участие в национальном отборе на "Евровидение-2018". Хотя обычно в это время чуть ли не были определены финалисты. Возможно, дело в детском "Евровидении", которое закончилось в Тбилиси только вчера, возможно, артиста планировалось назначить, а возможно, просто ради сохранения интриги.

Кстати, одну интригу мы точно заметили: во время финала Кубка Дэвиса рядом с Александром Лукашенко сидел... Виктор Дробыш. Неужели продюсер снова решил подготовить своего артиста к самому популярному конкурсу в Беларуси?

Виктор Яковлевич в беседе с Еврорадио признается, что действительно думает по поводу участия в конкурсе Зины Куприянович с "Новой фабрики звезд".

"Я пока не могу комментировать. Но на "Фабрике" у меня есть пометка из Беларуси. Не знаю, в 15 лет можно выступать на "Евровидении"? Только в детском? Нет, она не ребенок. Она уже звезда. Кстати, хорошая идея . Я начал задумываться о "Евровидении", потому что девочка просто необыкновенная. Так что посмотрим. Может, и также поучаствуем", — рассказывает продюсер.

По мнению Виктора Дробыша, в этом году в трендах "Евровидения" вполне возможен хип-хоп на родном языке, "которым сейчас завалена вся Россия, Германия и вся Европа". Будет ли Зина в случае участия в Национальном отборе петь по-белорусски, Дробыш пока не думал.

В Белтелерадиокомпании Еврорадио заверили, что Национальный отбор обязательно будет и что вскоре стартует кампания по подготовке к "Евровидению-2018".

Кто такая Зина Куприянович (она же Зена):

Победительница детского конкурса на "Славянском базаре" и радиоконкурса "Молодые таланты Беларуси", финалистка белорусских отборов на "Евровидение" и "Детской новой волны". Озвучивала мультфильм "Моана". Выступала со звездами российской и белорусской эстрады. Артистка продюсерского центра "Супер пупер", которым руководит ее отец.