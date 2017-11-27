Мингорисполком уличили в коррупции 2 27.11.2017, 22:30

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Нарушения установлены в в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Некоторые должностные лица и их близкие родственники порой указывали неполные сведения в декларациях о доходах и имуществе.

– Установлены недостатки в сфере осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг), выразившиеся в ограничении добросовестной конкуренции. Вскрыты факты нерационального расходования бюджетных денежных средств при разработке градостроительных паспортов земельных участков, – сообщили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, такая практика стала возможной из-за недостаточно эффективной работы комиссии по противодействию коррупции: периодичность ее заседаний не обеспечивалась, планы работы не актуализировались, подведомственные организации были оставлены без внимания.

По итогам проверки прокуратурой города Минска внесено представление в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, в котором потребовано устранить выявленные нарушения законодательства, а также способствовавшие им причины и условия.