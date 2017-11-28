Михаил Захаров: Сегодня мы победили, но, как говорится, и не победили 5 28.11.2017, 10:12

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

«Неман» решающим буллитом одолел «Юность» - 2:1.

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров» поделился мнением о матче против «Немана» (1:2 Б):

- Ребята молодцы, сражались тем составом, который у нас сегодня вышел на лед, когда на позиции нападающих играли несколько защитников. Собрали всех, кто мог играть, под штыки, ребята сыграли достойно. Единственный минус — это нашим буллитерам, такая реализация послематчевых бросков настораживает. А так молодцы, старались.

- Поражение лишило вас шансов на первое место по итогам первого этапа. Насколько это огорчает?

- Я считаю, мы играли достойно. Считаю, что мы сегодня победили, как один футбольный тренер говорит, но не победили (смеется). Это как футбольное минское «Динамо» чуть-чуть стало чемпионом, но не стало. Нормально мы сыграли, ничего страшного в этом нет. До конца чемпионата еще неизвестно, кто выиграет регулярный сезон. Начинается самое интересное, кстати. Шестерка команд, я сейчас анализирую, самый оптимальный вариант для белорусского чемпионата на сегодняшний день. Думаю, будет интересно, зрители вернутся на трибуны, все матчи будут непредсказуемые.