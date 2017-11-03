В центре Бреста «обезвредили» зеленого человечка 3.11.2017, 16:27

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Брестчане не сразу заметили зеленого человечка на улицах своего города.

Фигуру, похожую на Леонардо — одного из Черепашек-ниндзя, сотрудники «Брестской газеты» заметили в 08.20. Она лежала на клумбе недалеко от памятника Афанасию Брестскому. Рядом — Свято-Симеоновский собор, Следственный изолятор №7, на противоположной стороне — офисные здания. Несмотря на то что перекресток оживленный, казалось, никому до зеленого человечка дела не было. Люди проходили мимо, лишь изредка рядом останавливались подростки, которые пинали фигуру. Проезжали и машины, в том числе милицейские. Но убирать ее никто не спешил. Прошло несколько часов, а Леонардо все так же лежал на клумбе.

Журналисты попытались выяснить, кто подбросил Черепашку и почему ее не убирают. Дежурный в Свято-Симеоновском соборе сказал, что предмет не видел и за эту территорию не отвечает. Дворников, которые могли бы пролить свет на вопрос, рядом не оказалось.

Начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко о предмете не знал и посоветовал обратиться в милицию. Возможно, фигура кому-то принадлежит или кто-то выбросил мусор, предположил он.

В 11.14 корреспондент набрала номер 102 и объяснила суть дела. На предположение, что в предмете может быть заложена взрывчатка и это акт терроризма, на том конце провода отреагировали скептически, но наряд милиции прислали. Приехали оперативно — в 11.19.

Милиционер — водитель группы задержания Владислав Федоров рассказал, что в случае, если находится предмет, похожий на бомбу, к примеру, из него торчат провода, милиция оцепляет местность на 100 метров и ждет саперную группу. По его словам, случаи, когда бдительные граждане вызывают милицию, обнаружив подозрительный предмет, бывают. Иногда за день не звонит никто, а иногда по поводу предметов обращаются 2-3 раза в день.

Около 11.30 территорию оцепили: красно-белая ленточка перегородила улицу Советских Пограничников. Прохожих милиционеры просили проходить другим путем. К перекрестку Машерова и Советских Пограничников начали съезжаться машины МЧС, ГАИ, РОВД, медпомощи, приехала саперно-пиротехническая служба внутренних войск.

И тут появились дворники. Женщина, представившаяся Верой, сказала, что фигура лежала на улице со вчерашнего дня. Вечером она обнаружила ее в кустах около собора, а утром положила рядом с клумбой, чтобы мусороуборочная машины забрала чучело. Около 12 часов дворник упаковала его в черный пакет, машины милиции начали разъезжаться.

Как зеленый человечек появился на городской улице? Возможно, ответ на этот вопрос знали сотрудники находящегося поблизости офиса. Пока милиционеры пытались выяснить, не представляет ли чучело опасность, молодые люди курили на крыльце. Они анонимно рассказали корреспонденту, что их друзья отмечали Хэллоуин как раз в костюмах Черепашек-ниндзя. Вероятно, после праздника один из костюмов оказался на улице. Почему его не выбросили в мусор, история умалчивает.