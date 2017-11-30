Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России 18 30.11.2017, 9:16

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Но выход есть.

Белорусам много раз рассказывали об «особом пути» и «социально - ориентированной» экономической модели. Люди на своей шкуре убедились, насколько она «социально - ориентирована», когда оставшимся без работы белорусам пришли «письма счастья», поднялись цены на продукты питания, а «новаторы» в кабинетах заявили, что белорусы должны будут выйти на 100% уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ.

А может не стоило открывать Америку и вместо «луканомического чуда» воспользоваться опытом реформ в соседних странах? Чем чревато для Беларуси отсутствие экономических реформ сайту Сharter97.org рассказал экономист Леонид Золотников.

- Власти заявили о создании при Национальной Академии Наук Беларуси целого научно-исследовательского центра по вопросам ЖКХ. Лукашенко собирает планерки на тему проблем в коммунальной сфере. А должно ли государство вмешиваться в подобные вопросы, либо же стоит отдать эту прерогативу частному бизнесу?

- Если мы взглянем на опыт наших соседей, то все станет на свои места. В той же Польше, Литве, Латвии частные фирмы занимаются строительством, продажей недвижимости, ремонтом, оказанием коммунальных услуг. Как правило, государство не вмешивается в эту сферу, этими вопросами занимается частный сектор. И эта система намного эффективнее, чем в Беларуси.

Могу привести пример без всякой теории. Когда в Санкт-Петербурге появились первые предприятия, которые занимаются предоставлением коммунальных услуг, сразу же заговорили о том, что когда ЖКХ занимается вывозом мусора, предоставлением света, тепла - то цена выходит намного дороже, чем на те же услуги в странах с рыночной экономикой. Мировой опыт показывает, какая система имеет право на жизнь. И тут не нужно изобретать велосипед.

- Нам постоянно говорят о «реформах», «модернизации» промышленности, «либерализации» экономики, но результатов нет. Почему?

- Мы уже имеем опыт «модернизации», которая не дала никакого эффекта при значительных инвестициях. Средства вкладывались и в сельское хозяйство, и в промышленность, пытались реформировать сферу ЖКХ. Но это не дало никаких плодов.

Все это произошло по причине того, что подобными реформами занимаются не те люди, а наша система - не эффективна. В конце концов, она даже не рыночная. И не нужно говорить про особую «белорусскую модель». Мы имеем дело с обычной командной экономикой: планы на предприятиях, «пятилетки», нет частной собственности на землю и многое другое. Какая система - такие и инвестиции, такая эффективность коммунальных услуг. Все взаимосвязано.

- Получается, что никаких реформ мы не наблюдаем. А какими могут быть последствия?

- В командой экономике отдельные мероприятия, которые предпринимают власти, не дадут никакого эффекта. Мы видим, чем чревато отсутствие реформ. Особенно это стало заметно на примере последнего года: уровень жизни белорусов очень сильно упал. Это обнищание началось два с половиной года назад.

Рост мировой экономики немного облегчил ту ситуацию, в которой оказались белорусские власти, но это не меняет сути дела.

Белорусская экономика напрямую зависит от российской, а все экономисты говорят о том, что Россию ждет стагнация. Такая же участь ждет и белорусскую экономику. Не будет роста, вот что опасно. А отсутствие реформ напрямую скажется на уровне жизни населения.

- Если нынешние управленцы не хотят заниматься реформами, их будут делать люди, которые придут на смену действующей власти. Как можно облегчить переход нашей страны на рельсы рыночной экономики?

- Все очень просто, ведь подобный переход уже осуществляется в странах Балтии, Восточной Европы, некоторых странах Азии.

Даже в Казахстане поняли, что нужно переходить от прямого управления к рыночной экономике. Самое главное правило подобных переходов - деятельность государства должна быть подчинена законам экономики. Эту простую формулу нужно взять за правило.

Беларуси намного проще, ведь все подобные трансформации апробированы другими странами. Мы уже не можем ограничиться своими внутренними силами и просто дать свободу предпринимателям, пора сделать экономику открытой, привлекать иностранные инвестиции. Нужно перестать оглядываться на интересы власти, а поставить во главу угла принципы экономики. Тогда мы увидим изменения.

Сложность заключается в том, что сложился круг лиц, которым хорошо живется и при этой системе.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что нужно ответить для себя на два вопроса: во-первых, что мешает работать предпринимателям, а во-вторых, что мешает притоку инвестиций. И все, что мешает - убрать, вот тогда экономика заработает. Но без политических изменений подобные реформы невозможны.