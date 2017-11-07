К концу года с каждого белоруса соберут $2 тысячи налогов 7 7.11.2017, 10:47

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Фото: БелТА

На что тратятся такие внушительные суммы?

Любое государство собирает со своих жителей деньги в виде налогов, а потом распределяет эти средства на финансирование всевозможных общественных нужд. В некоторых странах – предварительно посовещавшись с гражданами, в некоторых – по своему собственному усмотрению. Беларусь относится к числу последних, пишет zautra.by.

За первое полугодие в консолидированный бюджет Беларуси поступило 14 649,4 млн рублей. Еще 5 737,5 млн было зачислено в Фонд социальной защиты населения, и по мелочам – в другие внебюджетные фонды. В общей сложности правительство за полгода собрало порядка 20,4 млрд рублей или более 10 млрд долларов в эквиваленте.

Поступления в ФСЗН на 92% сформированы за счет взносов на государственное социальное страхование. Это как раз те пресловутые 35%, которые каждый работник ежемесячно отдает фонду из своей зарплаты. При этом 1% отражается в «расчетнике», а 34% перечисляет работодатель, поэтому на первый взгляд платежи в ФСЗН не кажутся белорусам слишком значительными. Однако на самом деле за первое полугодие в среднем каждый работающий белорус за счет этих взносов внес в фонд около 1200 рублей. Как видим, сумма очень значительная.

Сколько денег забирает государство у белорусов

Что касается бюджета, то его доходы формируются преимущественно за счет налогов – на их долю пришлось 84% средств, поступивших в консолидированный бюджет. При этом главным бюджетным донором выступает налог на добавленную стоимость – косвенный налог, который включается в цену товаров и услуг. Мы платим его каждый раз, когда что-нибудь покупаем. За счет НДС государство за полгода собрало 4,4 млрд рублей – это почти треть всех доходов консолидированного бюджета. В среднем каждый житель Беларуси заплатил государству 460 рублей в виде НДС.

Кроме того, в бюджет поступает подоходный налог, акцизы, которые тоже включаются в цену некоторых товаров, налог на прибыль организаций и другие платежи.

Если учесть все поступления в консолидированный бюджет и ФСЗН, получится, что доходы государственного сектора составили более 2 тысяч рублей их расчета на каждого жителя страны. А по итогам года будет примерно в два раза больше. На что же тратит государство такие деньги? На дороги, на школы, на поликлиники и больницы, на армию и тюрьмы, на министерства и долги – расходов хватает. При этом решение о том, сколько денег выделить на строительство детских садов, а сколько – на покупку военной техники, чиновники принимают самостоятельно. Механизм общественного обсуждения бюджета в Беларуси, по сути, отсутствует. Так что белорусам остается лишь молчаливо согласиться с чеком, который государство выставляет гражданам за свои услуги.

Бюджет по полочкам: на чем сэкономит государство в 2017 году

Итак, если вы живете в Беларуси и платите здесь налоги, то за первое полугодие 2017 года вы заплатили 500 рублей за пенсии, 280 – за образование, 220 – за лечение. 180 ваших рублей направили на безвозмездное финансирование экономики, а еще 65 рублей – на директивное кредитование. Примерно 250 рублей в сумме – на пособия, больничные и другие социальные услуги. 105 рублей – на проценты по госдолгу, 90 – на милицию, по 45 – на армию и содержание министерств. Ну и еще всякого по мелочам. Получите, распишитесь.