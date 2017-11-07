Коммунисту из Витебска стало плохо возле памятника Ленину 25 7.11.2017, 16:18

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Фото: Сергей Серебро

У постамента возлагали венки и наливали «наркомовские» 100 грамм.

Ради гражданского согласия и мира революционные праздничные мероприятия витебские власти разделили на три части: первыми возлагать цветы вождю мирового пролетариата должны были официальные лица в 10:00; затем, в 11:00, поклониться своему кумиру могли сторонники Белорусской партии левых «Справедливый мир»; а очередь Коммунистической партии Беларуси наступала только в 12:00, сообщают «Народные новости Витебска».

Впрочем, кроме этих трех фракций празднующих, были и другие представители революционных движений, которые не хотели мириться с бюрократическим регламентом.

Так, первой у памятника Владимиру Ленину появилась группа товарищей с венком «От витебских большевиков», раздававшая газету большевиков Белоруссии «Вперед». Но перед подходом к монументу представителей обл- и горисполкома, а также общественного движения «Белая Русь», большевиков оттеснили от вождя, а их венок убрали — его потом возлагали второй раз.

За происходящим на площади зорко следили сотрудники милиции в форме и без нее. Был даже оператор, который фиксировал мероприятие. Однако, когда озябшие ноябрьским утром ветераны борьбы за светлое будущее прикладывались к бутылочке с согревающим душу революционера водным раствором этила, правоохранители застенчиво отворачивались.

Большинство сторонников коммунистических идей уже люди в возрасте и не всем легко далась дорога на площадь Ленина. Один пожилой мужчина упал на колени перед пьедесталом, потому что ему стало плохо с сердцем. Милиция и это происшествие некоторое время не замечала, но, в конце концов, подошел сотрудник органов в штатском и из автомобильной аптечки достал валидол. Сердечнику предлагали отвезти его на патрульной машине в больницу на соседней Коммунистической улице, но дедушка предпочел дождаться скорой помощи.

Если официальные представители Витебска ограничились возложением цветов и селфи на фоне памятника, то местный функционер «Справедливого мира» зачитал небольшой доклад о роли Октябрьской революции, а молодой человек в костюме Ленина декламировал стихи. Дожидаться представителей КПБ, чтобы узнать, что же устроят они, корреспондент «Народных новостей Витебска» не стал.