В Беларуси давно нет президента 8.11.2017, 7:40

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На что идут народные деньги?

Экономисты решили посчитать, сколько государство получает налогов из расчета на каждого жителя страны. Получилось, что каждый белорус заплатит к концу 2017 года $2 тысячи различных налогов и сборов. Много это или мало?

Белорусы никак не участвуют в обсуждении бюджета. Никто не спрашивает, хотим ли мы направить наши деньги на ремонт поликлиник, или тяжело заработанные средства уйдут на обновление автопарка чиновников.

Справляется ли государство с формированием бюджета? На что идут народные деньги? В каком состоянии находятся белорусские бюджетники? Об этом cайт Сharter97.org спросил у общественного активиста из Гомеля Геннадия Подольницкого:

- Если мы говорим о том, в каком состоянии находятся наши бюджетники, то стоит уточнить, о каких бюджетниках идет речь. Есть лукашенковские назначенцы, о которых в нашей стране не забывают, их холят и лелеют, в частных клиниках лечат, в cвоих магазинах отоваривают. Но они тоже бюджетники, наши с вами «кровные» идут на этих назначенцев. В тоже время, учителя и врачи побираются. Страна давно поделилась на супербогатых и супербедных.

Вернемся к первопричине: Лукашенко издает законы, которые противоречат Конституции. Все эти декреты, законы, указы - это «филькина грамота». У нас в стране нет президента. Лукашенко в 1996 году захватил власть, разогнал парламент, поменял Конституцию в свою пользу.

Начнем с того, что Лукашенко вообще не имеет права прикасаться к бюджетным деньгам, а он все взял в свои руки, чтобы снабжать эту «рать». Это бремя ложится на плечи простых белорусов. Никакой заботой о бюджетниках тут и не пахнет. Власть выкинула тысячи белорусов на улицы, назвала «тунеядцами», обложила налогом - вот это называется заботой «по-лукашенковски». Полный абсурд, в других странах государство платит пособие по безработице, которое намного больше наших зарплат.

- «Львиную долю» отчислений в наш бюджет составляет НДС. Но есть и другие сборы, например дорожный. Лукашенко любит хвастаться состоянием наших дорог, так ли они хороши?

- Начнем с того, что в Беларуси дорожный налог входит и в цену топлива, и в цену обучения водителей, и в цену ремонта дорог. Ни в одной стране мира такого нет.

Оплату за «зеленые карты» и страховки теперь берут только в валюте. Это как понимать? Мы же в еврозону не входим, экономика никак не привязана к валюте, никак не «контачим» со странами Евросоюза. Что это за обдираловка? Курс евро постоянно растет. Вот и сами судите, это указ человека, который сам назвал себя «президентом». Стоит только съехать с этих больших трасс, которые не блещут своим состоянием, как все сразу станет ясно. Посмотрите на состояние тротуаров, городских дорог, даже на центральную улицу Гомеля - там давно уже пора асфальт менять, ноги можно переломать.

- Если рассматривать белорусский бюджет, то первой статьей расходов является погашение внешнего долга. На это уходит 31% белорусского бюджета. Получается какой-то замкнутый круг: Лукашенко набирает кредиты, люди платят налоги, кредиты погашаются, а он набирает новые...

- Некоторые экономисты говорят, что цифра перевалила за 40%. Сколько бы ни было, вопрос в том, кто это все будет возвращать. Лукашенко - нелегитимный «президент», которого никто не выбирал, весь Запад это признал.

Знаете, если бы эти деньги шли на восстановление нашей разрушенной экономики, на создание рабочих мест - нет же, все проедают омоновцы, милиционеры, армия тунеядцев в кабинетах. А не будет их кормить - они его сами съедят.

В нашей стране люди никак не задействованы в формировании бюджета. Бюджет разрабатывается в узких кулуарах, Лукашенко - «бюджетный король», а народные деньги в Дроздах пилят как хотят. Некоторые шутят, что скоро введут налог на воздух. А откуда еще деньги взять? Налоги нужно собирать, когда люди зарабатывают.

У нас половина предприятий закрыли, а вторая половина работает на склад. Я не знаю, чем они платят своим работникам. Людей сокращают даже на знаковых для нашей страны предприятиях. Белорусский металлургический завод развалили, «Беларуськалий» - тоже на мели. Экономика должна быть конкурентоспособной, чтобы наши товары пользовались спросом за границей. А у нас плановая экономика и советские методички. Менять нужно и эту власть, и эту порочную, убыточную систему.